El Patagónico | Deportes - 12 diciembre 2016 Chenque en rugby y "Quién como tú" en hóckey ganaron el Seven Nocturno Alrededor de 170 personas con la bocha y el stick y 60 varones con la guinda animaron un nuevo cierre de calendario deportivo de la entidad deportiva de Km 3. Además de un partido amistoso entre Hueney y Alacranes. Un desfile de moda y una charla a la cantera del club por parte de la lanzadora olímpica de martillo de Jennifer Dahlgren.

por Angel Romero

a.romero@elpatagonico.net



Con buen poder de convocatoria y una paella para todos los protagonistas –el sábado por la noche- finalizó la 3ª edición del Seven Nocturno Petrolero que organizó Calafate Rugby Club.

En resultados deportivos, la Primera división de Chenque Rugby Club se adjudicó la Copa de Oro (sobre un total de 12 equipos). En tanto que la Copa de Plata correspondió a Calafate. Y Orcas de Ushuaia se quedó con el Bronce.

En hóckey de Primera damas, "Quién como tú" (integrado por chicas de Náutico Rada Tilly) fueron las vencedoras. Completaron el podio Calafate RC y "El Secreto" (un rejunte del club anfitrión).

En tanto que en mamis, Iguanas Saavedra volvieron a ratificar el buen año que cierran –con los dos títulos de pista y campo de la Asociación Austral, más un Nacional- y también se quedaron con el Seven Nocturno Petrolero, escoltadas por San Jorge RC y Calafate RC.

En caballeros, la variante contó con más equipos este año y ello permitió que los varones tengan mayor rodaje. Así, Gaiman se quedó con el primer puesto y completó el podio Km Running y Calafate RC.

En lo que fue el desarrollo del evento, la primera jornada encontró al rugby y al hóckey desarrollando la competencia en simultáneo. Actividad que se mantuvo hasta pasadas las 23, donde se definieron los candidatos a las instancias de definición. En tanto que antes del cierre y en el salón de usos múltiples desfilaron las candidatas a Reina del Petróleo en compañía de jugadores del equipo anfitrión.

El sábado, la competencia mantuvo el horario programado. En tanto que la lanzadora olímpica de martillo Jennifer Dahlgren brindo una charla amena y distendida a la cantera del club donde hizo una reseña de su trayectoria deportiva, para luego hacer hincapié en la importancia de frenar el bullying escolar, experiencias que son compiladas en su libro "El Martillo Volador y Otros Cuentos".

Antes de las instancias finales los veteranos salieron a escena para mantener un amistoso protagonizado por Los Alacranes y Hueney de Caleta Olivia.

Con los ganadores definidos, la premiación se concentró en la cancha de rugby para luego dar lugar a la cena de camaradería.

Desde la organización se agradece el apoyo de Petroquímica Comodoro Rivadavia; Cemento Comodoro; Anafer; PAE; Mago Tole; Vinería Comodoro, Book Temático; Del Sol Automotores; Servicios Gráficos; Diario El Patagónico; Masf; Zona Cero; Hans Sachs; Mottesi Materiales; Severo; Distribuidora Loa; Il Vero; Meating; Prepat; Delicias Caseras; Oil; JB Neumáticos; PrePat; Jorge Neman; Soul Make Up; Chenque Sonido; Souling Events y Comodoro Blanco y Negro Fotografías.

