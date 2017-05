Chiaraviglio no superó los 5,40 metros en la Liga de Diamante

"Fue una mala competencia. El nivel de la prueba, salvo los primeros dos puestos, no fue bueno, pero aun así no pude estar a la altura. Me sentí descoordinado y me costó los tres intentos en 5,40 metros", le reconoció a Télam Chiaraviglio desde China."Es una pena no haber podido aprovechar una oportunidad como esta, pero seguramente en el futuro vendrán otras. Tengo que volver y seguir trabajando", puntualizó.La prueba fue ganada por el estadounidense Sam Kendricks, bronce en los Juegos Olímpicos 2016, con 5,89 metros; el francés Renaud Lavillenie fue segundo con 5,83 y tercero quedó el canadiense Shawnacy Barber (último campeón mundial en China 2015 y ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015), con 5,60.Chiaraviglio, de 29 años, noveno en el Mundial de Beijing 2015 y undécimo en los Juegos Olímpicos 2016, tiene como máximos desafíos del año el Mundial de Londres, que se realizará del 4 al 13 de agosto, y el Campeonato Sudamericano de Ecuador, en junio.Chiaraviglio necesita alcanzar la marca de 5,70 metros exigidos por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para clasificarse al torneo ecuménico de Londres de agosto.El santafesino, ganador de la medalla de oro en la XVII edición del Campeonato Iberoamericano en Río de Janeiro, 2015, logró en 2015 la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto y la presea de oro en el Sudamericano de Perú.El argentino debutó en la Liga de Diamante en Doha, Qatar, 2015 y logró la medalla de bronce con una marca de 5,60, en la competencia que fue ganada por el griego Konstantinos Filippidis con 5,75.Y después compitió en Bruselas, Bélgica, en setiembre de 2015, en la que finalizó noveno luego de hacer tres saltos nulos en 5,55 metros, y Filippidis venció con 5,65.La Liga de Diamante, organizada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), consta de catorce fechas que comenzaron en Doha, Qatar, el 15 de mayo y que finalizarán el 1 de setiembre en Bruselas, Bélgica.CERES FINALIZO VIGESIMO EN PERUEl atleta tucumano Juan Manuel Cano Ceres, representante argentino en tres Juegos Olímpicos y ganador de la medalla de plata en el Campeonato Iberoamericano 2016, finalizó ayer en el vigésimo puesto de la XVIII Copa Panamericana de marcha en Lima, Perú.Cano Ceres, de 29 años, finalizó en el vigésimo lugar con un tiempo de 1h27m31/100, en la prueba que ganó el colombiano Eider Arévalo con un registro de 1h21m01/100.En su última presentación, el sábado 1 de abril, Cano Ceres concluyó noveno en el Gran Premio de Rio Maior, Portugal, con un tiempo de 1h.23m.44s, su tercer registro personal en la distancia (tiene el récord con 1h22m10s en los Juegos Olímpicos de Londres 2012).El atleta disputó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (puesto 40to. con 1h.27m.17s., Londres 2012, 22do. con 1h.22m.10s.) y Río de Janeiro (1h27m27/100) y los mundiales de Berlín, Alemania 2009; Daegu, Corea del Sur 2011, Moscú 2013 y Beijing 2015.Cano Ceres, subcampeón en el Iberoamericano chileno de Iquique 2008, ostenta el récord nacional de marcha 20 km. ruta con una marca una hora, 22 minutos y 10 segundos, que logró en los Juegos Olímpicos de Londres, el 4 de agosto de 2012, en los que terminó 22do. sobre 56 participantes.