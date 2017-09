El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 septiembre 2017 Chile complicó su clasificación al perder en La Paz ante Bolivia Juan Carlos Arse, de tiro penal, a los 14 minutos del segundo tiempo marcó ayer el único gol del partido jugado en el estadio Hernando Siles.

Bolivia le ganó ayer a Chile por 1 a 0 por la decimosexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de fútbol de Rusia 2018, con gol de Juan Carlos Arce, de tiro penal, a los 14 minutos del segundo tiempo del encuentro llevado a cabo en el estadio Hernando Siles, de La Paz, un resultado que acrecienta las posibilidades de Argentina de clasificarse para el torneo ecuménico del año 2018.

Con este resultado adverso Chile complicó su clasificación para Rusia 2018, quedó con 23 unidades en la tabla y cerró esta ventana de eliminatorias con dos derrotas y sin convertir tantos, ya que el jueves anterior había caído por 3 a 0 con Paraguay en Santiago.

Por su parte Bolivia -sin posibilidades de clasificarse- suma 13 puntos en el certamen sudamericano que lidera cómodamente Brasil, el primer clasificado para el Mundial de Rusia.

Bolivia se quedó en forma justa con un triunfo con sabor a revancha muy festejada por unos 40.000 espectadores. Chile había sido declarado ganador a instancias de la FIFA en el partido que ambos disputaron en la primera ronda del certamen en Santiago y que había finalizado 0-0.

Chile protestó la inclusión indebida del defensor paraguayo naturalizado boliviano Nelson Cabrera porque "no tenía su documentación de ciudadanía en orden" y la FIFA convalidó ese reclamo.

El conjunto 'rojo' que dirige el argentino Juan Antonio Pizzi necesitaba ganar, pero no estuvo a la altura de los acontecimientos dado que fue dominado la mayor parte del partido por los bolivianos y también por sus propios nervios.

Tras un primer tiempo en el que Bolivia tuvo un dominio territorial durante los primeros 30 minutos, "La Roja" reaccionó y tuvo algunas llegadas pero no fueron contundentes a la hora de definir.

En la segunda etapa, nuevamente Bolivia tuvo el control de las acciones y llegó con más frecuencia al área rival.

A los 14 minutos los locales marcaron el único gol del encuentro mediante un tiro penal ejecutado con potencia y eficacia por Arce.

Chile nunca pudo reaccionar y con el transcurrir de los minutos fue impotente para crear fútbol y superar la marca rival y la que le generaba la desesperación por empatar, lo que fue aprovechado por los bolivianos que apostaron al contraataque.

La mejor oportunidad para los chilenos se produjo cuando el jugador local Jordy Candia desvió la pelota con la mano dentro de su área, pero el árbitro Wilmar Roldán no cobró la falta ante la protesta de los visitantes.

En la decimoséptima y penúltima fecha a jugarse el 5 de octubre, Chile recibirá en Santiago a Ecuador y finalizará su campaña en la eliminatoria visitando a Brasil, líder de la tabla con 37 puntos, mientras que Bolivia será local ante Brasil en La Paz y en la última fecha visitará a Uruguay en Montevideo.



SINTESIS



BOLIVIA 1 - CHILE 0

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Edward Zenteno y Ronald Raldes; Jorge Flores; Leonel Justiniano Arauz, Juan Valverde Rivera y Juan Arce; Jhasmany Campos y Pablo Escobar Olivetti; Marcelo Moreno Martins. DT: Mauricio Soria.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Paulo Díaz y Jean Beausejour; Pablo Hernández, Marcelo Díaz y Francisco Silva; Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Juan Antonio Pizzi.

Gol ST: 14m. Arce -penal- (B).

Cambios ST: Al comenzar Gilbert Alvarez por Pablo Escobar (B), 18m. Esteban Paredes por Vargas (CH), 21m. Alejandro Chumacero por Arce (B) y Jorge Valdivia por Díaz (CH), 28m. Jordy Candia por Valverde (B), 34m. Leonardo Valencia por Vidal (CH).

Amonestados: Campos, Chumacero y Justiniano (B). Beausejour y Sánchez (CH).

Incidencia: Expulsado a los 45m. (ST) Chumacero (B).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Hernando Siles (La Paz).



PANORAMA DE LA 16A. FECHA



- Bolivia 1 / Chile 0

- Colombia 1 / Brasil 1.

- Ecuador 1 / Perú 2.

- Argentina / Venezuela

- Paraguay / Uruguay.



LO QUE QUEDA



Jueves 5 de octubre

- Argentina vs Perú.

- Bolivia vs Brasil.

- Venezuela vs Uruguay.

- Colombia vs Paraguay.

- Chile vs Ecuador.

Martes 10 de octubre

- Ecuador vs Argentina.

- Brasil vs Chile.

- Uruguay vs Bolivia.

- Paraguay vs Venezuela.

- Perú vs Colombia.



