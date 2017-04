Chile y Paraguay se sumaron a las campañas solidarias por los damnificados del temporal

Desde la Casa del Chubut en Buenos Aires partió ayer un camión con más de 18 toneladas de donaciones que serán destinadas a los afectados por el temporal en Comodoro Rivadavia. Según se informó 15 toneladas de mercadería fueron aportadas de manera solidaria por el Gobierno de la República del Paraguay y las restantes son fruto del esfuerzo de chubutenses que viven en esa ciudad.Al realizarse la entrega de las donaciones, el director de la representación de Chubut, Germán Sahagún, le agradeció “profundamente” en nombre del gobernador Mario Das Neves al embajador paraguayo en Argentina, Federico González, quien asistió personalmente a entregar las donaciones enviadas desde el país hermano por expresas directivas de su presidente, Horacio Cartes.Sahagún le manifestó a González: “la gente en Chubut recordará siempre con una expresión de agradecimiento esta ayuda de corazón que está enviando el pueblo paraguayo”.El envío de las donaciones desde Asunción hacia Buenos Aires fue coordinado por la Secretaría de Emergencia Nacional del Paraguay que transportó 9 toneladas de alimentos no perecederos y seis toneladas de frazadas. A esto, hay que sumarle el envió de tres toneladas de agua, colchones y pañales que fueron donados por chubutenses que viven en Capital Federal, así como por vecinos de esa ciudad. Se estima que las 18 toneladas de donaciones llegarán hoy a Comodoro Rivadavia.Al respecto, Sahagún sostuvo: "este es el quinto camión que sale de la Casa del Chubut con donaciones destinadas a nuestra provincia"."En total ya hemos enviado más de 100 toneladas de mercaderías que incluyen alimentos no perecederos, agua, ropa, calzado, pañales, colchones, frazadas y artículos de limpieza e higiene”, detalló."No me canso de agradecer todos los gestos de solidaridad que estamos teniendo, en este caso hacia el pueblo paraguayo y también a toda la gente que nos está acercando sus donaciones acá en Buenos Aires, como así también al personal de la Casa (del Chubut) y a todos los voluntarios que están trabajando prácticamente a tiempo completo desde hace más de diez días. Sin su colaboración sería imposible seguir enviando ayuda para las localidades afectadas en nuestra provincia”, agregó el director de la entidad.MAS DONACIONES DE BUENOS AIRES Y DE CHILESahagún además confirmó que la Casa del Chubut todavía cuenta con una gran cantidad de donaciones que serán enviadas en los próximos días. El director de la Casa del Chubut pidió a aquellas personas que quieran obtener más información que se comuniquen vía telefónica al número 01143822009 o bien se acerquen personalmente a la representación provincial, ubicada en Sarmiento 1172.Hay que recordar que además de Paraguay, Chile también se sumó a la ayuda solidaria con Comodoro Rivadavia, una ciudad donde viven miles de chilenos y sus descendientes.El martes por la tarde, llegó un camión desde la región de Aysén con donaciones. El envío fue encabezado por el alcalde de Puerto Aysén, Oscar Catalán Sánchez, quien fue recibido por el vicegobernador Mariano Arcioni, que agradeció el aporte solidario del vecino país.Catalán destacó la vinculación entre ambas ciudades patagónicas y la integración que se plantea entre Argentina y Chile. “Las fronteras las construyen las manos de los hombres pero las derriban los corazones de los pueblos.En ese contexto, teniendo una hermandad histórica que se representa en familias a cada lado del alambre sentimos el deber de estar ante ésta tragedia”, consideró. Y resaltó la solidaridad puesta de manifiesto por el pueblo trasandino."Sentimos que la Patagonia une a un pueblo y se divide por un alambre artificial. Estando las familias afectadas estamos llamados todos y así lo sentimos”, agregó.Recordó que "hace algunos años cuando el volcán Hudson hizo erupción, precisamente en Chile Chico contiguo al pueblo Los Antiguos, se recibió un apoyo inmenso de los argentinos”.Las donaciones que llegaron desde Aysén, agua y alimentos no perecederos, fueron entregadas a las autoridades locales para ser redistribuidos en los centros de evacuados y asociaciones vecinales.