China Suárez: "Me daba miedo filmar la violación"

Esta semana se estrena Los Padecientes, el film de Nicolás Tuozzo, realizada a partir de un best seller del psicólogo Gabriel Rolón, que tiene protagonistas a la China Suárez y Benjamín Vicuña.

En una entrevista, la actriz contó cómo fue filmar una de las escenas más fuertes de la película, en la que ella protagoniza una violación: "Tengo que reconocer que me daba miedo filmar la escena de la violación, me parecía muy fuerte psicológicamente hablando y me sentía muy expuesta".

"Al principio me daba vergüenza, me agarró como un pudor pero Gabriel me ayudó con algo que dijo que es verdad, en ese momento lo erótico no está, no se va a poner la atención en el desnudo porque el espectador se va a horrorizar y no va a querer verla, pensar en lo horrible de ese momento me ayudó mucho a poder filmarla sin pudor", remarcó en diálogo con La Nación.

