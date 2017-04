China Suárez: "Mi hermano se descompuso cuando vio la escena de mi violación"

Esta semana se estrenó Los Padecientes, la película que protagoniza Benjamín Vicuña, la China Suárez, Ángela Torres y Nicolás Francella y que está adaptada en el libro del psicoanalista Gabriel Rolón.

Una de las escenas más fuertes de la película es cuando violan al personaje de la China Suárez, quien confesó que su hermano se descompuso al ver esa parte. Así lo reveló la actriz en diálogo con la Negra Vernaci en La Negra Pop por Pop 101.5.

"Terminamos de ver la película y mi hermano me dijo 'Euge, me tenés que avisar; quedé descompuesto'. De verdad mi hermano quedó descompuesto. Es una escena muy fuerte, yo soy su hermana más chica", explicó la china y contó cómo siguió el diálogo con su hermano Agustín, de 29 años.

"Yo le dije 'Bol..., felicitame o no me felicites, pero no me digas eso'", contó Suárez, quien vio por primera vez la película el martes acompañada por su madre, el marido de su madre, su hermano, la novia de su hermano, Vicuña y su mejor amiga.

