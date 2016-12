Chocó con otro auto, se subió a bulevar y se estrelló contra un iglú de recolección de basura

La conductora de un Renault Clio terminó hospitalizada luego de protagonizar un violento choque en un transitado sector de Alsina y Dorrego. Colisionó contra un Volkswagen Cross Fox, se subió peligrosamente al bulevar y después impactó contra un iglú de basura.El accidente se registró ayer a las 12:10 sobre avenida Alsina y Dorrego, un transitado cruce de La Loma, donde no existen semáforos ni reductores de velocidad. Incuso en ese sector hace un mes atrás una camioneta de gran porte chocó contra otro vehículo y gracias a las defensas de contención de una boca calle no se incrustó contra un comercio.Esta vez Bárbara Castro (22) comandaba un Renault Clio –dominio PQX 908- y se desplazaba por Alsina en sentido norte sur. Por causas que se desconocen chocó contra un Volkswagen Cross Fox –patente KYB 152- que guiaba Raúl Alejo Beleiro, de 51 años por calle Dorrego.La conductora no pudo evitar el “toque” con el otro automóvil y perdió el control del volante. A pesar de las bruscas frenadas, que quedaron marcadas en la cinta asfáltica, Castro no pudo evitar subirse al bulevar de la plaza Croacia y luego estrellarse contra un iglú que se utiliza como depósito de basura que luego se recicla.LA JOVEN TUVO QUE SER TRASLADADA AL REGIONALPor el choque la joven acusó politraumatismos en el cuerpo y tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta la guardia del Hospital Regional, a los fines de ser sometida a exámenes de rigor para evaluar el grado de las heridas. El otro conductor, en tanto, resultó ileso.En el lugar del hecho se hizo presente personal policial, Defensa Civil e inspectores de Tránsito que desviaron la circulación por otras arterias, hasta que fueron secuestrados los rodados involucrados preventivamente. Es que además que la joven resultó herida, el VW Cross Fox quedó a disposición del Tribunal de Faltas N° 2 porque su conductor carecía del seguro obligatorio para circular, se informó.Por fortuna, a pesar que se trata de una zona muy concurrida por peatones que suelen utilizar el bulevar para realizar actividades físicas, el accidente no implicó a terceros, sino las consecuencias podrían haber sido peores.