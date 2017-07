Choferes amenazan con un paro por falta de pago

Trabajadores de Patagonia Argentina esperaron hasta las 14:00 de hoy que se les acredite el sueldo correspondiente al mes de junio y al no tener respuestas anunciaron la retención de servicios a partir del lunes a primera hora.

En horas de la tarde de hoy trabajadores de Patagonia Argentina a través de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciaron una medida de fuerza a partir del lunes a primera hora debido al no pago del sueldo correspondiente al mes de junio.

Según detalló el referente de la UTA Fabián Huencheque a El Patagónico desde la empresa les indicaron que: "no pudieron pagar los sueldos supuestamente por una deuda de provincia, según nos informaron, la Municipalidad canceló la deuda pero desde provincia no y por eso no nos depositaron".

Huencheque señaló que el lunes a partir de la primera hora no habrá transporte público y la medida se extenderá hasta que tengan el sueldo depositado: "lamentablemente es una situación que se repite todos los meses".