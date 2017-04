Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | DEPORTES DE CONTACTO - 19 abril 2017 "Choque de Campeones" abre el año del kick boxing local Organizado por Antileo Kick y con presencia de luchadores del Valle del Chubut, los deportes de contacto invitan a la sede municipal de Aristóbulo del Valle y Viamonte. En total serán diez combates donde la pelea de fondo encontrará al local y campeón argentino Miguel Poveda ante el campeón sudamericano y misionero Patricio Dos Santos. La entrada tiene un costo de 100 pesos más un elemento de limpieza o comida.

El Kick Boxing local vuelve a presentarse en sociedad el sábado a partir de las 20, cuando se abran las boleterías del gimnasio municipal 1 para dar lugar al festival "Choque de Campeones" que tendrá como protagonistas de fondo al comodorense Miguel Poveda campeón argentino en la categoría hasta 71 kilos ante su par, el misionero Patricio Dos Santos que ostenta el cetro sudamericano.

El certamen es organizado por "Antileo Kick", con el apoyo del Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

"La fecha estaba fijada de mucho antes de que ocurra el temporal. Ya en ese entonces se había dispuesto un valor de entrada de 150 pesos la popular. Pero viendo la realidad que nos afecta a todos el costo se bajó a 100 pesos más un elemento de limpieza o alimento no perecedero para colaborar con la dura realidad que viven los vecinos de la ciudad", comentó Marcos Antileo en diálogo con El Patagónico.

En el plano competitivo, para Miguel Poveda representa una vuelta al cuadrilátero luego de recuperarse de una lesión. Y de acuerdo a lo que pase esa noche a nivel de resultados, el comodorense se estaría preparando para combatir fuera de casa por la tercera defensa del título argentino.

En semifondo, saldrán a escena Lautaro Uribe (Team Antileo) ante Kevin Cabrera del Dojo de Erica Vargas de Puerto Madryn, quien fue la gestora para que Poveda pueda integrar la selección argentina de Kick Boxing sobre diciembre del año pasado."El festival está fiscalizado por la Liga Argentina de Kick Boxing con exponentes de luchadores de distintos puntos de la provincia. Además de Patricio Dos Santos que es misionero pero está pronto a radicarse en San Antonio Oeste (Río Negro) bajo la escudería de Patagonia Gym. En total serán 10 peleas, donde tres de ellas tendrán como protagonistas a las damas. De acuerdo a como finalice Miguel (Poveda) respecto al desgaste físico, el otro fin de semana estaríamos viajando al evento de Erica (Vargas) con el cual abre el calendario del kick boxing en Puerto Madryn", concluyó Antileo que viene desarrollando las clases en Alem 1256 ante la imposibilidad del temporal de contar con la Asociación Vecinal del barrio Abel Amaya.



CARTELERA



Fondo

- Miguel Poveda (Antileo Kick) vs Pablo Dos Santos (Patagonia Gym).



Semifondo

- Kevin Cabrera (Puerto Madryn) vs Lautaro Uribe (Team Muñoz).



Preliminares

- Néstor Cabrera (Antileo Kick) vs Marcos Rodríguez (Río Negro).

- Sergio Meza (Caleta Olivia) vs Alejo Thea (San Antonio Oeste).

- Belén Carballo (Antileo Kick) vs Eugenia Bustamante (Puerto Madryn).

- Diego Levicoy (Team Muñoz) vs Gabriel Pozo (Caleta Olivia).

- Joaquín Paredes (Antileo Kick) vs Emanuel Guantay (Team Muñoz.)

- Iara Dimitrades (Antileo Kick) vs Thasa Fritz (Team Fritz).

- Cristian Guantay vs Jonathan Gaspar (Puerto Madryn).

- Noelia Báez (Team Antileo) vs Valeria Loncón (Puerto Madryn).



