Chorny: "lo más importante es que pudimos competir de igual a igual"

La selección M-18 de la Unión de Rugby Austral (URA) finalizó el Campeonato Argentino Zona Ascenso en el cuarto puesto. Así, logró el objetivo de mantener la categoría y su entrenador, Juan Pablo Chorny, se mostró más que conforme con la performance de su equipo."Es momento de empezar a tomar magnitud de lo que se hizo, que no fue poco. Es un grupo de trabajo que se puso un objetivo y creyó en ese objetivo. No teníamos techo, no se nos dio pero nadie fue infinitamente superior. Nos han ganado en detalles, por no tener la costumbre de jugar este tipo de torneos", reflexionó en diálogo telefónico con El Patagónico, desde su Mar del Plata natal.Austral debutó en el certamen con una derrota de 27-20 ante Santiagueña, en cancha de Calafate RC de Comodoro Rivadavia. Luego perdió en Resistencia con URNE (Unión de Rugby del Nordeste) por 26 a 19.Su primer triunfo lo obtuvo en el Club Palermo Bajo de Córdoba sobre la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA) por 15-13, victoria que le permitió a Austral jugar una de las semifinales del certamen y asegurar al mismo tiempo su plaza en la categoría.En las semifinales por el ascenso a la Zona Campeonato, Austral cayó ante Entrerriana por 22-15, y en el partido por el tercer puesto empató 10-10 con Sanjuanina, que quedó tercero porque anotó el primer try del encuentro.Al respecto, Chorny analizó: "Lo más importante es que pudimos competir de igual a igual, que es lo más difícil. Esto va a ser un contagio para otros jugadores y entrenadores. Se puede, pero hay que trabajar, hay que armar bien el proyecto para que más gente se sume y podamos mantenernos en este nivel. Tiene que haber especialistas en distintas áreas".Chorny asumió como entrenador de Austral (Mayores y Juveniles) en agosto del año pasado y, ocho meses después, comprueba que van por buen camino, el mismo que iniciaron ganando el Súper 9 con ambas categorías."Pusimos pautas de trabajo donde teníamos que respetar cosas, trabajar sobre los valores, con el hábito del entrenamiento, la conducta, no faltar, estar siempre y aceptar las condiciones climáticas, el campo de juego, factores que son variables todos los días y todas las semanas", recordó.Asimismo, enfatizó: "Nos propusimos no poner excusas por nada. Si teníamos que entrenar en una plaza, como lo hicimos, no había problema; si teníamos que entrenar en un hotel, como lo hicimos, tampoco había problema; y si no podíamos entrenar, como pasó, no había que poner excusas".De aquel plantel juvenil a este último, hubo cambios y en este mismo grupo también fueron registrándose variantes a lo largo del torneo, algo que el técnico ya les había anunciado a los jugadores."A algunos les tocó estar más minutos, a otros menos, a otros ni siquiera estar un minuto, ni en la lista. Ellos sabían que tenían que aceptar esas condiciones porque estaban habladas de antemano. Y del Súper 9 a ahora, algunos no estuvieron y otros se sumaron; son procesos donde hay altas y bajas, y seguramente bastantes de esos chicos que jugaron ahora empezarán a entrenar con la mayor, para estar en ese grupo", explicó.Juan Pablo Chorny retornará a Comodoro Rivadavia el 19 de abril, para reunirse el 24 del mismo mes con la dirigencia de la URA y analizar el proceso, como así también empezar a enfocarse en lo que viene: el Argentino de Mayores en octubre y el Argentino de Juveniles en marzo de 2018.