El Patagónico | Deportes | JUEGOS EVITA - 23 agosto 2017 Chubut disfruta de la instancia Provincial de los Juegos Evita La competencia, que cuenta con la organización de Chubut Deportes, se desarrollará hasta mañana en horas de la tarde. Es clasificatoria para la instancia Nacional que se llevará a cabo del 9 al 14 de octubre en Mar del Plata.

Con la participación de más de 1.600 chicos y jóvenes de distintos puntos de la provincia de Chubut, comenzaron ayer los Juegos Evita en su primera instancia Provincial con la organización de Chubut Deportes.

La competencia integradora se desarrollará hasta mañana en horas de la tarde respondiendo de esta forma a la política de deporte social e inclusión implementada desde la primera gestión de Mario Das Neves como gobernador.

En distintos escenarios deportivos de las ciudades de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Gaiman y Dolavon se juega en varias de las disciplinas que clasifican a los representantes chubutenses para la Instancia Nacional de los Juegos Evita, a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata del 9 al 14 de octubre.

El titular de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán, recordó que en el año 2003 cuando asumió la primera gestión de gobierno Mario Das Neves "no había nada, se carecía de programas deportivos y de presupuesto para el desarrollo del deporte en Chubut. Con los Juegos Evita se trató de poner en valor el deporte social, con toda la problemática que existe en la provincia, es digno de destacar el avance que se ha logrado en todos los años".

La logística sin dudas que es por demás importante ya que se realizó el traslado de los deportistas desde cada uno de sus hogares hasta el lugar de competencia asignado para cada disciplina y desde allí a los lugares de juego, el alojamiento en hoteles de categoría y la alimentación correspondiente.

Asegurando que "cada uno de los chicos que hoy está acá se llevará importantes vivencias, nuevas amistades y los valores de esta experiencia, por eso todos ganan. Más allá de los resultados, lo que se destaca es la integración de todos estos deportistas".

Para los chicos de Epuyén estar "jugando en Playa Unión es muy lindo. Algunos no conocíamos el mar", comentaron en rueda de amigos. "Estamos en el equipo de vóley hace algo más de un año, somos compañeros de la escuela N° 774 y nos encanta este deporte". Sin dudas que estar alojados en un lugar "espectacular es muy lindo. El hotel donde nos quedamos en Trelew está de primera", aseguraron antes de su partido en el Municipal de Playa Unión.

Mientras que Carolina, la profesora responsable del equipo Sub 14 de la escuela N° 794 de Gaiman, valoró que la competencia "empiece muy bien, ganando. A los chicos les hace muy bien esto, se ponen contentos y parece que disfrutan aún más esta experiencia".

En Rawson se juega vóley en ambas ramas y todas las categorías, además de rugby y hóckey, mientras que en Trelew y Dolavon se desarrolla la disciplina de hándbol en tanto que Puerto Madryn recibe al básquet 3x3 y 5x5, además del fútbol femenino y masculino. Por su parte, Gaiman fue sede por primera vez de la gimnasia rítmica femenina.

El levantamiento olímpico, tanto masculino como femenino, realiza una nueva concentración durante la presente semana pensando en el Torneo Provincial que se llevará a cabo en el mes de septiembre en el Salón de Usos Múltiples de la pista municipal de la ciudad de Rawson.

La segunda instancia Provincial de los Juegos Evita está programada del 4 al 8 de septiembre en estas mismas ciudades, mientras que en Tecka habrá ciclismo de montaña del 9 al 10 de ese mes. Además en Comodoro Rivadavia se realizan las disciplinas optimist y karate, mientras que en Trelew se realizarán las competencias de patín.



Fuente: