Chubut planteará en el Consejo Federal de Medio Ambiente su oposición

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro sostuvo que Chubut comparte con Río Negro el Golfo San Matías y explicó que "hay recursos naturales compartidos, y además a pocos kilómetros está Península Valdés que es Patrimonio Histórico de la Humanidad".

"El gobernador de Río Negro no debe dejar de saber que la zona de Las Grutas, Playas Doradas y demás se desarrollaron gracias también a las políticas de conservación impulsadas desde Chubut", indicó.

En ese orden, sostuvo que "se hacen algunos comentarios que pueden ser políticamente correctos, pero nosotros lo que decimos es que estamos en contra y objetamos la posible instalación de esa central nuclear, más allá de que le moleste o incomode al gobernador de Río Negro".

Agulleiro señaló que "nuestra postura está basada en el cuidado de los intereses de los chubutenses, y la instalación de una central nuclear nos va a afectar como Provincia y vamos a sostener nuestra posición en todos los ámbitos".

Destacó que los días 14 y 15 de junio se va a producir la próxima reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente y adelantó que "ahí también vamos a manifestar nuestra posición contraria a la instalación de una central nuclear".

Agulleiro agregó que esa posibilidad de instalar una central nuclear "también va en contra de nuestro desarrollo energético, porque nuestra zona tiene un potencial enorme de desarrollo de energías limpias, como es la eólica, que es más barata y limpia que la energía nuclear y tiene cero riesgo ambiental".

El ministro comparó que "una planta que produce energía durante 50 años después se requieren 2000 años para que termine su peligrosidad a nivel radioactivo" y recordó que "existieron catástrofes ambientales en Pennsylvania, Chernobyl, Japón, Pakistán, Fukushima, entre otros".

"Creemos que desde el Gobierno Nacional no pueden decidir cuáles son las obas que se van a desarrollar en cada provincia. Esto no se va a desarrollar, porque además tiene que haber un consenso ciudadano. Y no va a ocurrir, porque es una obra que es descabellada para nuestra zona", remarcó.

El ministro Agulleiro argumentó que "en todos lados donde se desarrolló la energía nuclear es porque no había espacios disponibles para desarrollar otros tipos de energía" y afirmó que la "energía nuclear es muy cara con un riesgo ambiental muy grande, y además va a ocupar la capacidad de transporte que podría ocupar la energía limpia, como es la eólica".