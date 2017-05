El Patagónico | Regionales - 23 mayo 2017 Chubut pretende liderar una posición en contra de la minería

El gobernador Mario Das Neves resaltó ayer que la provincia del Chubut es “absolutamente ambiental” y ratificó enfáticamente su posición contraria a la minería y a la posible instalación de una central nuclear en Río Negro, como se impulsa desde Nación tras el viaje del presidente Mauricio Macri Blanco Villegas a China.

El mandatario chubutense efectuó declaraciones al encabezar en Casa de Gobierno un acto de firma de convenios para el desarrollo de proyectos relacionados con el uso eficiente de los recursos del mar, en las que se refirió a la jornada que convocó para el lunes 29 con el fin de manifestar y sentar posición respecto al tema ambiental.

"Vamos a poner sobre la mesa toda nuestra normativa, vamos a unificar criterios y a tomar decisiones. Le vamos a dar la posibilidad a la gente para que se exprese y participe como en el proyecto de ley de iniciativa popular", adelantó.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo indicó que "será una jornada fuerte para hacer un planteo que trascienda Chubut" y remarcó que el "63% de la gente está en contra de la minería. Durante mi mandato voy a tratar de planificar una provincia para los próximos 20 o 30 años" y entre ello "está el tema ambiental, que está en la gente", sostuvo.



UN 63% RECHAZA

LA MINERIA

"Hay un 63% de la gente que rechaza la minería. Esos son números claros y contundentes; la gente ha elegido Chubut por muchas cosas pero fundamentalmente para tener una mejor calidad de vida y nosotros no vamos a permitir -y nos alegra que se vayan sumando adhesiones- ningún tipo de emprendimiento, ni minero ni de la central nuclear", afirmó Das Neves.

El mandatario indicó que “el mundo sigue mirando hacia la tierra y el agua. Por esas centrales nucleares hoy mismo sale Suiza, un país desarrollado que no quiere saber absolutamente nada".

Además el gobernador recordó que "lo dije hace 15 días: atrás de esto está el uranio. ¿Y dónde está el uranio? Acá, en Paso de Indios. Por eso nosotros nos vamos a oponer, se lo dije al presidente (Macri). Esta no es una cuestión partidaria, esto es una política de Estado", subrayó.

Por eso "queremos que la jornada del 29 sea una jornada fuerte, con presencia de todos los sectores para hacer un planteo que tiene que trascender incluso el marco de la provincia y que se extienda. Yo he recibido muchos llamados de Sierra Grande, porque ellos ni siquiera estaban enterados".

Das Neves aseguró que “ahora dicen que tienen 7 u 8 lugares porque Sierra Grande ya se opone. En la jornada vamos a poner sobre la mesa toda nuestra normativa, vamos a unificar criterios y a tomar decisiones. También con el proyecto de ley de la iniciativa popular podrá sufrir algunas modificaciones, pero no en vano 13 mil personas lo firmaron", recordó.

En ese tono, el gobernador lamentó que el proyecto de iniciativa popular “fuera de alguna manera ninguneado por la anterior Legislatura, pero nosotros vamos a hacer el planteo nuevamente".

