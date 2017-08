Chubut quedó afuera del Comité de Asistencia Financiera para la Pesca

El senador nacional Alfredo Luenzo, expresó preocupación y disgusto por la no inclusión de la provincia de Chubut, y de las demás provincias que poseen litoral marítimo, en la participación del Comité del Fondo de Asistencia Financiera para Actividad Pesquera. El legislador, solicitó además una revisión urgente de la medida o igualarlas para el resto de las provincias con litoral marítimo.

El proyecto de declaración presentado para la conformación del Comité del Fondo de Asistencia Financiera para Actividad Pesquera, advierte que los recursos para su creación provienen del Ministerio de Hacienda de la Nación y tiene como principal objetivo asistir a las empresas micro, pequeñas y medianas radicadas en Buenos Aires.

El senador Alfredo Luenzo, lamentó enterarse de los fundamentos del proyecto través de una gacetilla publicada en la página del ministerio de Agroindustria. "Es por lo menos sospechosa para tamaña medida, los chubutenses y el resto de las provincias con litoral marino, todas patagónicas, no nos enteramos de la creación del Comité y del Fondo de Asistencia Financiera para la Actividad Pesquera y la redacción de su reglamento".

Luenzo resaltó en su iniciativa, que "la provincia del Chubut posee una histórica relación con la producción pesquera y aquellos que tenemos la responsabilidad y la obligación de velar por sus intereses consideramos "arbitrario" que se excluya a Chubut y al resto de las provincias con litoral marítimo de un incentivo cómo éste siendo tan necesario".

"No puedo dejar de hacer relaciones coherentes con otras políticas nacionales hacia el sector pesquero patagónico, como es la quita de los reembolsos por puertos patagónicos, por lo que no es de extrañar que no sería solo la casualidad que este Comité recientemente creado sea solo para paliar arbitrariamente la crisis de la pesca bonaerense", planteó el senador.

De este modo, el legislador manifestó su preocupación y disgusto como chubutense y patagónico "por la no inclusión de las provincias patagónicas dentro de este beneficio" y por ese motivo transmitió: "le solicito al Ejecutivo Nacional que de manera urgente incorpore a estas provincias. De no ser posible que se aplique, también de manera urgente, arbitrar medidas iguales para éstas, dentro de un verdadero marco federal".

Cabe señalar que aunque no se cuenta con mucha información sobre el proyecto, se habla de un fondo de aproximadamente 200 millones de pesos que serviría para limar los costos financieros, para la compra de combustible y capital de trabajo, atenuar el impacto de la crisis económica que atraviesan estos segmentos y fundamentalmente, está pensado para lograr una reducción en los costos financieros, clave para mejorar la competitividad del sector, en especial la de las empresas más pequeñas.