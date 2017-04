Chubut recibirá un primer aporte de Nación por 50 millones de pesos

El intendente Carlos Linares adelantó que el lunes comenzarán a llegar a Comodoro Rivadavia los equipos técnicos de Nación, que analizarán en terreno la situación en la que se encuentra la ciudad tras el temporal y definirán las obras que, de inmediato, se deben hacer para restablecer la prestación normal de servicios, rutas, calles y caminos.El envío de equipos técnicos, que había sido adelantada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el martes en conferencia de prensa en el Predio Ferial, fue ratificado por el funcionario nacional en la reunión que horas después mantuvo a solas con el intendente Carlos Linares."La verdad que le tengo que poner una fichita de confianza al ministro, que estuvo muy bien en venir y en la conversación que tuvimos por la noche, cuando ratificó su compromiso. El dijo que, por lo que vio, se dio cuenta de la cantidad de obras que hace falta y hablamos de la posibilidad de que, por primera vez, pueda trabajarse en las mismas de manera ordenada, ya que todos sabemos la forma en la que creció nuestra ciudad", indicó el jefe comunal."Al ministro Frigerio le expliqué que el municipio tiene el menor promedio de empleado público por cada habitante del país, con cuentas saneadas que nos permite trabajar con responsabilidad. Comodoro siempre le aportó al país y en estos momentos necesitamos una reivindicación", planteó."El presupuesto para refundar Comodoro supera largamente a los aportes que puede hacer Provincia y gran parte se tiene que hacer cargo Nación. De la coparticipación que recibe el Gobierno nacional, el 75% se lo quedan y devuelven a Provincia el 25%. De ese porcentaje, Provincia reparte al territorio provincial el 60%, y sobre ellos Comodoro sólo recibe el 40 por ciento", dimensionó.Mientras tanto, desde esferas del Gobierno provincial confirmaron ayer a El Patagónico que Frigerio se comunicó durante la tarde de ayer con el gobernador Mario Das Neves y le confirmó que ya fue autorizado el envío de una primera partida de 50 millones de pesos a Chubut para hacer frente a las consecuencias del temporal en la provincial.ARRIBAN EQUIPOS TECNICOS DE NACIONEn diálogo con Radio Del Mar, Linares señaló que no solo le recordó al ministro la forma en la que nació y creció la ciudad, sino también "el crecimiento desbordante que tuvimos en los últimos años, cuando duplicamos la población. Estamos trabajando en la recuperación de la ciudad, con mucho esfuerzo y apoyo de todos, pero ya es necesario que Nación ponga lo que tiene que poner, y que Frigerio comprometió", insistió.El intendente no precisó las obras que se le solicitaron concretamente a Nación, pero insistió en la necesidad de que "de manera urgente" se definan los aportes para que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada pueda no solo recuperar las redes que pese al enorme trabajo desarrollado, hoy es imposible, sino también en asegurar una correcta prestación del servicio para toda la población de Comodoro Rivadavia."Estamos trabajando con provincia, a la que no le sobra nada. Por eso, por necesidad y por la mínima devolución a todo lo que aportó Comodoro desde hace más de 100 años, la plata grande debe ponerla Nación. El lunes llegan los equipos técnicos, y luego seguiremos de cerca el grado de cumplimiento del compromiso asumido por el ministro Frigerio", remarcó.TRABAJO Y PACIENCIAEl intendente pidió paciencia a los vecinos, tanto en el día a día del incesante trabajo que se está desplegando desde el miércoles de la semana pasada, como en lo que respecta a esta definición y ejecución de obras."Soy respetuoso de la plata del Estado. Entonces, en el medio de este desastre y mientras se sigue trabajando de manera denodada en todos los barrios, lo que hay que hacer es analizar bien cuáles son las obras, los costos para luego si ponerse rápido a ejecutarlas. Vienen los equipos técnicos a hacer este relevamiento, y luego iremos a Buenos Aires todas las veces que hagan falta para definir y conseguir esas obras", concluyó.