El Patagónico | Regionales - 28 junio 2017 Chubut reiteró que una planta nuclear no beneficiará en nada a la Patagonia El ministro de Ambiente del Chubut, Ignacio Agulleiro, consideró que la posición del subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, de instalar una planta nuclear en Río Negro no tiene "sensibilidad social". Señaló que la energía nuclear no beneficia a la región y que las inversiones que se tienen previstas en materia energética deberían aplicarse en parques eólicos que son más económicos y donde las posibilidades de accidentes son mínimas.

“Chubut está bajo la nieve como nunca en 50 años. Acá hace 20 grados casi en julio y en Paris 22. Pero el problema para muchos (incluso para el gobernador de Chubut) parecen ser las centrales nucleares, que no solo no generan ningún problema con el calentamiento global sino que ayuda a mitigarlo”, escribió el subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano en su perfil de Facebook a favor de la posible instalación de una planta nuclear en Río Negro.

Como respuesta, el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro criticó el modo de expresarse del funcionario nacional y aseguró que sus palabras no tienen sensibilidad social. “La publicación en redes sociales del subsecretario de Energía Nuclear de Nación sosteniendo que nuestro gobernador se opone al desarrollo nuclear en nuestra zona sin conocimiento técnico ya que el mismo podría evitar los fenómenos naturales severos (como las grandes nevadas y precipitaciones que estamos sufriendo) son descabelladas, sin sensibilidad social y por lo menos fuera de lugar”, sostuvo.

El titular de la cartera ambientalista consideró: "La región patagónica cuenta con las características geográficas, climáticas y demográficas ideales para la producción de energía eólica. Por esta razón el gobernador Mario Das Neves hace más de 12 años atrás, ha tomado la decisión estratégica de apoyar y promover la instalación de parques de producción de energía eólica. Prueba de esto es que en la actualidad nuestra provincia es líder a nivel nacional en la producción de energías limpias”.

Además, Agulleiro destacó que para autorizar cualquier desarrollo industrial en Chubut se evalúan los riesgos y afectación ambiental como también los beneficios en lo que respecta al desarrollo social, económico y productivo por lo que sostuvo que el Gobierno provincial se opone a la instalación de la planta nuclear en la Patagonia ya que no genera ningún beneficio para la zona.



RIESGO AMBIENTAL



El funcionario recordó que una central nuclear representa un riesgo ambiental real. "Se puede discutir la magnitud del mismo pero por las características y los antecedentes no se puede dudar que el desarrollo nuclear implica un riesgo relevante”, aseguró.

Asimismo, Agulleiro dimensionó que la energía eólica supera en producción a la energía nuclear sumado a que sus costos son más bajos. "Suponiendo la misma inversión que se proyecta realizar la construcción de la planta nuclear pero aplicada en la producción de energía eólica se puede determinar que la energía eólica es: más eficiente; se puede generar 4 veces más energía; puesta en marcha más rápida, además de que se podría comenzar a generar energía e inyectarla en el sistema energético nacional 8 años antes”, indicó.

Otras de las ventajas de las energías renovables son un mayor desarrollo industrial promoviendo el crecimiento de pymes que construyan, ensamblen, pongan en marcha y mantengan los parques eólicos.

También generaría una mayor demanda en mano de obra y una menor afectación ambiental sumado a que serías nulas las posibilidades que se genere un accidente de grandes dimensiones.

En consecuencia, el funcionario sentenció: "consideramos que el desarrollo nuclear en nuestra región no es conveniente y es una decisión equivocada”.

