El Patagónico | Deportes - 25 abril 2017 Chubut se destacó en Levantamiento Olímpico

Durante todo el sábado, la pista de atletismo de Rawson fue la sede de la segunda fecha del Torneo Patagónico de Levantamiento Olímpico. La competencia que reunió a más de 40 atletas de la Patagonia divididos en cinco categorías por femenino y siete en masculino, tuvo destacadas presentaciones de los chubutenses en cada una de ellas.

Los grandes ganadores de la jornada fueron Pablo Roca (de Río Grande), seguido en segundo lugar por Elías Delardez (de Trelew) y Ricardo Cayul (de Rawson). Mientras que en femenino el oro fue para Carla Tanzi y la plata para Noelia Fantozzi.

Otras marcas chubutenses destacadas fueron las de las rawsenses Agustina Canteros y Victoria Vilchez, quienes lograron la medalla de plata en Sub 15 y Sub 17 respectivamente. Además de Lautaro Cossio y Fernando Scarafia, también se quedaron con el segundo puesto en las categorías Sub 17 y Sub 20 respectivamente.

Si bien el torneo sirve como instancia Regional donde los atletas pueden clasificar a las competencias nacionales durante el año, lamentablemente ningún chubutense pudo lograr la marca para ser convocado.

La próxima fecha del Torneo Patagónico será en la provincia de La Pampa el 17 de junio, donde los atletas chubutenses tendrán una nueva oportunidad para clasificar a las competencias naci

A continuación se mencionan los podios de cada uno de las categorías:



Femenino:

- Sub 12: 1ª Nikole Villarroel / 2ª Valentina Albornoz

- Sub 15: 1ª Katherine Szebun / 2ª Agustina Canteros

- Sub 17: 1ª Luna Roca / 2ª Victoria Vilchez / 3ª Luzmila Villarroel

- Sub 20: 1ª Micaela Obando / 2ª Luna Milena / 3ª Alexia Williams

- Mayores: 1ª María Carla Tanzi / 2ª Noelia Fantozzi



Masculino:

- Sub 12: 1° Héctor Reyes (Río Gallegos) 2° Ian Muñoz (Río Gallegos) 3° Julián Aguilera (Río Grande).

- Sub 12 (hasta 69kg): Mateo Canuman (Río Grande)

- Sub 15 (hasta 69kg): 1° Nicolás Rivero (Río Grande) 2° Fernando Guaru (Cipoletti) 3° Sebastián Segovia (Río Grande).

- Sub 15: 1° Nicolás Canuman (Río Grande) / 2° Alessandro Gelvez (Río Grande) / 3° Gabril Bejarano (Río Grande).

- Sub 17: 1° Leandro Ruiz (Río Grande)/ 2° Lautaro Cossío (Comodoro Rivadavia)/ 3° Rodrigo Aldecoa (Comodoro Rivadavia).

- Sub 20: 1° Valentín Vitullo (Río Grande) / 2° Fernando Scarafia (Trelew)/ 3° Emanuel Barrientos (Comodoro Rivadavia).

-Mayores: 1° Pablo Roca (Río Grande)/ 2° Elías Delardez (Trelew)/ 3° Ricardo Cayul (Rawson).

