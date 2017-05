El Patagónico | Regionales | REEMBOLSOS PATAGONICOS - 08 mayo 2017 Chubut solicitará al Consejo Pesquero que se exprese sobre los Reembolsos Además requerirá intervención respecto a la "necesaria actualización de los niveles de reintegro a las exportaciones de productos pesqueros, que en el marco económico actual, han quedado obsoletos".

El secretario de Pesca del Chubut, Adrián Awstin, elevará al Consejo Federal Pesquero una nota formal solicitando que en el próximo encuentro los miembros se expresen respecto a los Reembolsos por Puertos Patagónicos y a los reintegros a las exportaciones de productos pesqueros.

En el escrito que enviará durante la semana, el titular de la cartera provincial hace un pormenorizado análisis de la situación pesquera de Chubut y solicita que "seamos tomados en cuenta de manera diferenciada a la hora de poner en marcha o retrotraer medidas que permitían que el sector pesquero se desarrolle y se sostenga en el tiempo".

Además, "es necesario restituir de forma urgente los reembolsos por puertos patagónicos, eliminados por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1199/2016" ya que "es la única manera de hacer que el sector pesquero patagónico compense y equilibre la balanza económica", argumenta.

"Un producto pesquero procesado en Chubut no puede tener exactamente el mismo tratamiento fiscal de reintegros que lo procesado en Mar del Plata, simplemente porque hay una serie de factores que diferencian ambos procesos productivos", contrasta Awstin en la nota, al tiempo que enfatiza: "nos cuesta, aún, entender dicha decisión que lo único que generó es una igualación fiscal que no se condice con la realidad de la región patagónica".

"Acá, los empresarios deben adquirir insumos a otras provincias, deben pagar un 30% más a sus empleados por zona desfavorable, tienen mayores costos en el mercado interno, en suma, tenemos una desigualdad de condiciones a la hora de participar del mercado mundial para competir. Y eso no pueden ignorarlo", continua el texto.

"Además, es imperioso que los niveles de reintegro a la exportación aplicables a los productos de especies relevantes para el sector, sean revisados y actualizados, tal y como se hizo con los demás sectores de la industria nacional", detalla Awstin en el escrito.

"Dentro del actual marco económico, los porcentajes establecidos en diciembre, están completamente obsoletos y es necesario que se ponga fin a esto, si lo que realmente se quiere es promover la actividad y generar puestos de trabajo dentro de una cadena productiva óptima", asevera.

El funcionario provincial se despide pronunciando: "detrás de una decisión nacional que se viene cajoneando, hay miles de personas esperando una respuesta. Esto afecta no sólo a Chubut, sino a la Patagonia en su conjunto", subraya.

