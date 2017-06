Chubut Somos Todos buscará aprobar hoy el pliego de García Blanco

Después de contestar ayer, en sesión de audiencia pública, las 98 preguntas de los diputados, Graciela García Blanco atravesará hoy el último paso para saber si la Legislatura aprobará su pliego y se convertirá así en integrante del Superior Tribunal de Justicia.

En el caso de asumir el cargo, García Blanco será la primera mujer en acceder al máximo organismo judicial de la provincia de Chubut, donde a propuesta del gobernador Mario Das Neves reemplazará al renunciante por jubilación Daniel Rebagliati Russell.

En la audiencia de ayer, con las preguntas de los diputados, los distintos bloques evidenciaron la posición que hoy tendrán en el recinto ya que mientras que parte del bloque del FpV fustigó con sus consultas a la magistrada -algo que también sucedió con los diputados de Cambiemos-, otro sector del Frente para la Victoria y Chubut Somos Todos prácticamente le abrieron las puertas del Superior.

Para que el pliego de García Blanco sea aprobado, deberá recibir al menos el respaldo de 18 votos, número que Chubut Somos Todos tiene en principio garantizado pero de manera muy fina, tanto que no debe dejar detalle librado al azar, entre los que se destaca la certeza de que hoy ningún diputado falte a la sesión o se retire antes de la votación.

El presidente del bloque del FpV, Javier Touriñan, ya adelantó que no acompañará el pliego. "Su propuesta fue parte de un acuerdo político entre el gobernador y Néstor Di Pierro, que no pertenece a nuestro partido, así que no tenemos porqué respaldarlo", indicó.

La postura de Touriñan sería acompañada, entre otros, por Blas Meza Evans, Gabriela Dufour, y Alejandra Marcilla, pero nuevamente el FpV tendría una fractura, que permitiría que Chubut Somos Todos reúna los votos necesarios.

En concreto, el bloque que conduce Jerónimo García, cuenta con sus ocho votos propios, los tres del Frente de Agrupaciones Peronistas que integran los legisladores "mackartistas", los dos de Convergencia (Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli). A esos trece apoyos, el dasnevismo piensa sumar a los legisladores del FpV, Viviana Navarro, Gustavo Fita, Carlos Gómez, David González y Cecilia Torres Otarola.





CUESTIONARIO

Presidida por el vicegobernador Mariano Arcioni se realizó ayer la sesión especial donde la Camarista se sometió al cuestionario de preguntas formuladas por los distintos bloques parlamentarios. Las preguntas atravesaron aspectos vinculados con la formación académica, experiencia profesional y la visión sobre el funcionamiento judicial y situación personal en acciones de amparo contra el Estado provincial por reclamos de haberes.

"Me siento absolutamente capaz y pienso que puedo ser un aporte positivo", sostuvo García Blanco, además de enfatizar respecto a su pasión por la labor judicial y su actividad en distintos fueros.

Expuso en detalles su patrimonio conyugal y valores económicos, sobre el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia y el proceder sobre prórrogas de sentencias. También habló sobre las demoras en amparos en situaciones que demandan prontitud.

García Blanco expuso criterios de independencia judicial y que los jueces deben atenerse a formular sentencias y no emitir opiniones. Consideró, sin demasiadas precisiones que debía revisarse la proporcionalidad en materia de Porcentualidad Salarial y sostuvo la importancia y necesidad de establecer fueros y juzgados propios en materia de casos de violencia de género y familiar.

Planteó oposición a que ningún trabajador y menos los jubilados tengan que pagar Impuesto a las Ganancias. Indicó que "el salario no es ganancia" y expuso con reparos sobre la publicidad de ingresos salariales de organismos estatales por razones de seguridad pública.

Sobre impulsar acciones contra el Estado Provincial por reclamos salariales de funcionarios y magistrados judiciales, aseguró: "yo no litigo, lo hace mi abogada". Así fustigó las quitas, espera dilatada e incumplimiento de un convenio con la provincia por la actualización salarial de los haberes que perciben jueces y funcionarios judiciales.

"No litigué en causa propia", respondió ante la consulta del diputado Manuel Pagliaroni (Cambiemos) quien disponía de un informe de la Fiscalía de Estado sobre el cobro de honorarios como abogada.