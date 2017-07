El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 14 julio 2017 Chubut volvió a perder y quedó sin chances en el Argentino U17 La selección chubutense femenina de básquetbol U17 perdió anoche ante Santa Cruz por 62-35 y de esa manera se quedó sin chances de avanzar a los cuartos de final del Campeonato Argentino de la categoría que se disputa en Trelew.

Las chicas, dirigidas por Gustavo López no pudieron ganar así en sus tres presentaciones de la fase clasificatoria del certamen. Por el grupo C, y en el partido que marcó el debut, Chubut había perdido ante Santa Fe –candidato al título- por un aplastante 93-24. El último miércoles volvió a caer, esta vez ante San Luis por 68-60 y anoche, estaba obligado a ganar y esperar otros resultados. Sin embargo, volvió a ser vencido, esta vez ante las santacruceñas y de esa manera quedaron afuera de la lucha por el título. Ahora, Chubut deberá jugar por la fase estímulo.

La selección provincial está integrada por las siguientes jugadoras: Irene Paviotti, Cinthia Márquez, Agustina Febrero, Candela Vázquez, Valentina Paincho, Valentina Fernández, Kihara Mihoglu, Malena Cuzen, Camila Rivero, Abril Fernández, Azul Briceño y Luna Tunnesi.

Cabe destacar que este torneo que organiza la Confederación Argentina y la Federación de Chubut, se disputa tanto en el gimnasio municipal 1 de Trelew como así también en el gimnasio "Atilio Viglione" del club Huracán de la misma ciudad.

La zona A de la fase clasificatoria terminó de la siguiente manera: 1) FeBAMBA (Federación de Básquet Area Metropolitana de Buenos Aires), 2) Córdoba, 3) Buenos Aires), 4) Río Negro. La B, mientras tanto, finalizó así: 1) Mendoza, 2) Entre Ríos, 3) Chaco, 4) Neuquén. Y la C, primero fue 1) Santa Fe, 2) Santa Cruz, 3) San Luis y 4) Chubut.



Fuente: