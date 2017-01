El Patagónico | Regionales | ECLIPSE - 06 enero 2017 Científico asegura que el eclipse anular de sol sólo se verá en su totalidad sobre la franja suroeste de Chubut Facundo, el norte de Sarmiento y la zona sur de Camarones son los sitios de Chubut donde se podrá ver en toda su dimensión el eclipse anular de sol que se producirá el domingo 26 de febrero. En Comodoro Rivadavia sólo se verá en forma parcial. Así lo confirmó Néstor Camino, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, quien participa de la organización de un Workshop de astronomía que contará con la presencia de especialistas internacionales.

"Estos fenómenos son importantes por razones educativas y culturales" dice Néstor Camino, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), quien participa de la organización de un Workshop de Astronomía que se celebrará en Esquel desde el 22 al 24 de febrero, previo al día en que se producirá un elipse anular de sol que solo se podrá ver en su real magnitud en tres puntos de Chubut, además de la ciudad de Coyhaique, Chile, y la zona sur de África.

El investigador, también profesor de Física, licenciado en Astronomía y doctor en Educación, ayer dialogó con El Patagónico y desmintió, tal como se había informado en un principio, que el fenómeno se vería principalmente en Comodoro Rivadavia.

"El sol no llega a ser cubierto completamente por la luna, entonces en el momento de máximo eclipse la luna deja un anillo de sol por afuera de su disco oscuro. Pero el anillo se ve solo en una franja que pasa por Facundo, el norte de Sarmiento y por Camarones. El resto va a ver un eclipse muy importante, pero parcial: la luna tapará un pedazo de sol y dejará un pedazo libre", explicó desde el Complejo Plaza del Cielo de Esquel.



ESPERAR EL ECLIPSE

Más allá de la ubicación, el fenómeno que tendrá lugar el domingo 26 de febrero realmente significa una oportunidad única para los amantes de estos sucesos astronómicos, ya que como explicó Camino, en la provincia no se podrá visualizar otro eclipse de este tipo hasta febrero de 2027 y recién en diciembre de 2048 se podrá ver un eclipse total de sol.

Por esta razón, ese día dos equipos integrados por especialistas se instalarán en dos lugares específicos de Facundo y Camarones para esperar que se produzca el fenómeno, convocando a los vecinos de la provincia que quieran verlo con un fin educativo y cultural, explicó el investigador.

"El objetivo es que la gente de nuestra zona vea un eclipse que no podes ver sino viajas alrededor del mundo. Entonces vamos a producir un hecho cultural, educativo y didáctico para las aulas. Pero también vendrá a Facundo con nosotros gente de Estados Unidos, con equipamiento especial, para tomar fotos porque ningún eclipse es igual a otro y ellos están desarrollando trabajos científicos particulares a este eclipse", explicó.

En Chubut el eclipse podrá verse, aproximadamente, entre las 9:23 -cuando comience la fase parcial- hasta cerca de las 12:07. Es preciso aclarar que "cada lugar de observación tiene sus propios instantes de tiempo, los cuales variarán levemente entre sí", mientras que la fase de anularidad durará nada más que un minuto, indicó el investigador.

