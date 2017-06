Cierra la histórica sederías Dalí: recibirían telas como indemnización

Hoy el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Matías Silva indicó que fueron convocados por empleados de sederías Dalí para brindar asesoramiento porque el personal con más de 20 años de servicio en concepto de indemnización recibirían mercadería. "Nosotros vamos a hacer los reclamos pertinentes porque no se puede pagar una indemnización con telas, pero es una situación compleja que incluye decisiones personales porque los trabajadores ante la posibilidad de que la empresa se declare insolvente eligen no quedarse con las manos vacías y agarran la mercadería", dijo.

No obstante, reconoció Silva en diálogo con Radio Del Mar que al estar la casa matriz en Bahía Blanca cualquier negociación o decisión no se toma solo en Comodoro Rivadavia. "Es una situación compleja y nosotros elegimos no mentirle al trabajador, no le podemos crear expectativas de que van a cobrar cuando en Bahía sabemos que de 20 empleados quedaron cinco, por eso insisto estamos detrás de este tema respetando la voluntad de cada trabajador".

UN CENTENAR DE DESPIDOS

Silva advirtió que el último trimestre el comercio recibió un golpe muy fuerte con más de un centenar de despidos. "La estamos peleando solitos, todos los días en Secretaría de Trabajo, frente a un panorama que no es el mejor, hay empresas como las de servicio de limpieza que al no estar reguladas aparecen y desaparecen usando a los trabajadores".

En cuanto a números concretos de pérdidas de fuentes laborales, Silva indicó que "solo en el último mes y medio hubo unos 120 despidos. Siempre tuvimos despidos por goteo, pero el último mes y medio esto es una constante", lamentó.