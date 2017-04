Cierran en horario nocturno el Camino Roque González

En el informe diario que elabora la Municipalidad de Comodoro Rivadavia sobre la situación de emergencia que dejó el temporal , se recuerda que el camino "Juan Domingo Perón", que comunica con Rada Tilly, está cerrado en forma definitiva como consecuencia de las fuertes precipitaciones que cayeron en las últimas semanas.Desde el municipio aseguraron que en la mencionada ruta las intensas lluvias afectaron la trama vial y "debe realizarse un nuevo trabajo para poder habilitarla".En ese sentido, el secretario municipal de Gobierno, Máximo Naumann, afirmó: "les pedimos a la gente que si ven lugares cerrados, los respete y no circule porque hay graves peligros en determinados lugares". También exigió a la comunidad que no usen ese camino para arrojar basura."Para eso pueden comunicarse con la empresa Urbana que está depositando contenedores en toda la ciudad. Necesitamos que la gente tome conciencia y cuide su vida de ingresar a terrenos que no están habilitados", recalcó.Respecto al camino Roque González, que une los barrios San Cayetano y General Saavedra, el funcionario dijo: "tuvimos un derrumbe en la calzada y está demarcada. Por ahora solo lo habilitamos en horario diurno y de noche se cierra, ya que hay una sola parte muy pequeña para poder circular".Esa ruta tiene habilitado únicamente un solo carril tanto para norte como sur, donde permanecen los inspectores de tránsito para controlar la circulación de los automovilistas. En ese acceso, "le pedimos a la gente que no transite de noche ya que se cayó un auto en una zanja. Extremamos las medidas para resguardar la vida de las personas porque lamentablemente hemos tenido que socorrer el desbarranco de un auto", reveló Naumann.Anoche el cráter que se formó sobre una de las manos se fisuró aún más y a las 20 tuvieron que concurrir dos inspectores para cerrar el camino. Las autoridades municipales hoy evaluarán su cierre definitivo, debido a la peligrosidad de derrumbe de toda la cinta asfáltica.El secretario de Gobierno insistió en que: "si ven que los accesos están cerrados es justamente porque pueden ocurrir derrumbes y puede peligrar su vida. Esperamos que la gente pueda entender lo que estamos viviendo y respeten las señales que se disponen".ACCESOS HABILITADOSEl Camino del Centenario, que une el barrio Pietrobelli con Kilómetro 3, se encuentra abierto, pero recomiendan transitar con extrema precaución. "Sabemos que en ese lugar también tuvimos deslizamientos y tenemos que resguardar la circulación. Pero por ahora está transitable en ambas manos de día y de noche", sentenció Naumann.Respecto a la circulación de las rutas nacionales de acceso a la ciudad, el secretario municipal informó que el estado de las mismas se evalúa día a día en función de las condiciones y trabajos que se desarrolan sobre la calzada.Para transitar por ruta Nacional 3 hacia Trelew se dispuso el horario de 5 a 11, y desde la zona del valle a Comodoro Rivadavia los automovilistas y transportes lo pueden realizar en la franja horario comprendida entre las 16 y las 20.Después de esa hora, la ruta se cierra por medidas de seguridad hasta el día siguiente. Por lo tanto, "solicito a los conductores que extremen las medidas de seguridad en ruta y en calles internas de la ciudad", señaló Naumann.