Cierre definitivo del camino Roque González

El camino Juan Domingo Perón, aún está cerrado definitivamente a raíz de la tormenta que azotó la ciudad, afectó la trama vial y debe realizarse un nuevo trabajo para poder habilitarla. Por esta causa, Máximo Naumann dijo que "les pedimos a la gente que si ven lugares cerrados, los respete y no circule porque hay graves peligros en determinados lugares".



Además, solicitó que no usen ese camino para arrojar basura. "Para eso, pueden comunicarse con la empresa Urbana que está depositando contenedores en toda la ciudad. Necesitamos que la gente tome conciencia y cuide su vida de ingresar a terrenos que no están habilitados".



Con respecto al camino Roque González, en horas de la tarde de hoy todavía se habilitaba de día, pero según pudo conocer El Patagónico, se pudo conocer que también fue cerrado de manera definitiva.

El secretario de Gobierno explicó que "si ven que los accesos están cerrados, es justamente porque pueden ocurrir derrumbes y puede peligrar su vida. Esperamos que la gente pueda entender lo que estamos viviendo, y respeten las señales que se disponen".



Finalmente, con respecto al camino centenario, declaró que se encuentra abierto pero con extrema precaución. "Sabemos que en ese lugar también tuvimos deslizamientos y tenemos que resguardar la circulación. Pero por ahora está transitable en ambas manos de día y de noche".





RUTAS



En cuanto a la circulación de las rutas, el secretario municipal informó que "esta información se va evaluando día a día en función de las condiciones y trabajos que se realizan sobre la calzada".



"Por ahora –dijo- se puede transitar de Comodoro a Trelew en el horario de 05:00 a 11:00 y desde Trelew a Comodoro, de 16:00 a 20:00 hs, luego se cierra por medidas de seguridad hasta el día siguiente. Así que le solicito a los conductores que extremen las medidas de seguridad en ruta y en calles internas de la ciudad".