REGIONALES - 13 mayo 2017 "Cimadevilla fue funcionario de la última dictadura militar" El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, sostuvo ayer que "Cimadevilla fue funcionario de la última dictadura militar".

El mandatario cuestionó severamente al actual titular de la UIF AMIA y afirmó: "aparece cada vez que hay elecciones. Dice lo mismo de siempre".

"Nunca me senté en ningún banquillo de ningún tribunal", señaló el gobernador. También "hay que decir que todos deberían saber que Cimadevilla fue delegado del Ministerio de Trabajo en la época de la dictadura, en el 78 o 79. O sea que el funcionario de la AMIA que tendría que estar preocupado por ese tema, el señor Mario Cimadevilla fue funcionario de la dictadura".

El mandatario provincial aseguró: "cuando yo digo que vive de la teta del Estado, no lo hace desde el 83, lo hace desde mucho antes".

Indicó que ex senador que hoy es funcionario nacional de la alianza Cambiemos "sale con el mismo tema cada vez que hay elecciones, eso es una cuestión de la Justicia, yo tengo la tranquilidad a pleno, no tengo ningún tipo de problemas. El que tiene problemas es él".

"El que es ladrón piensa que todos son de su misma condición. Cuando digo que es ladrón, es porque se lo dijo (Carlos ) Maestro en la cara y lo echó del gobierno", aseveró Das Neves en referencia a la abrupta salida del gabinete del ex gobernador radical a comienzos de la década del 90 cuando era ministro de Bienestar Social.

