El Patagónico | Deportes | Open de Buenos Aires - 04 enero 2017 Cinco argentinos ingresarán al cuadro principal en el Open de Buenos Aires Se trata de Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Guido Pella, Diego Schwartzman y Horacio Zeballos.

Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Guido Pella, Diego Schwartzman y Horacio Zeballos entrarán directo en el cuadro principal del ATP de Buenos Aires, que se jugará entre el 11 y el 19 de febrero, y que otorga puntos para el ranking.

El sitio web del torneo, cuyo director es Martín Jaite, informó ayer que estos cinco jugadores argentinos se encuentran en el cuadro de la 17a. edición del Argentina Open, y que todavía quedan dos invitaciones disponibles. La primera "wild card" la recibió el serbio Janko Tipsarevic.

El japonés Kei Nishikori (5 del mundo) y el español David Ferrer (21) serán los máximos favoritos del certamen, que se desarrollará sobre las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Los argentinos que ingresarán al cuadro de 28 jugadores sin tener que pasar por la 'qualy' son Delbonis (41 del ránking mundial de la ATP), Schwartzman (52), Bagnis (56), Zeballos (71) y Pella (80).

Juan Martín Del Potro, el mejor argentino en la actualidad, no participará ya que decidió hacer otra gira en el circuito.

Por otra parte, fueron confirmados el uruguayo Pablo Cuevas (22), los españoles Tommy Robredo (57) y Pablo Carreño (30) y el italiano Fabio Fognini (49).

El torneo Argentina Open forma parte del ATP World Tour, circuito que cuenta con más de 62 torneos que se llevan a cabo durante el año en más de 39 países.

El listado de campeones del certamen cuenta con nombres tan ilustres como Rafael Nadal (ex Nº 1 y nueve veces campeón de Roland Garros), David Ferrer, Nicolás Almagro, David Nalbandian, Juan Mónaco, Carlos Moyá (ex Nº 1 y campeón de Roland Garros), Gustavo Kuerten (ex Nº 1 y tricampeón de Roland Garros), Nicolás Massú (medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas), Guillermo Coria (finalista de Roland Garros), Gastón Gaudio (campeón de Roland Garros) y el español Robredo (campeón de Copa Davis), entre otros.



OLIVO DEBUTO CON UN TRIUNFO EN CHENNAI



El rosarino Renzo Olivo le ganó al noruego Casper Ruud por 7-6 (7/3) y 6-2 en la primera ronda del ATP 250 de Chennai, India, que se juega sobre canchas duras y reparte premios por 447.480 dólares.

El rosarino, de 24 años, ubicado en el puesto 83 del ránking mundial, jugará en los octavos de final contra el ruso Mikhail Youzhny (séptimo favorito), que también debutó con victoria sobre el indio Saketh Myneni por 6-4 y 6-3.

Olivo tiene un antecedente bueno contra Youzhny, actual 57° del mundo, de 34 años, ya que lo venció la única vez que se enfrentaron en la primera ronda del torneo de Hamburgo, en 2016, por 7-6 (5), 2-6 y 6-1.

El Abierto de Chennai, cuyo máximo favorito este año es el croata Marin Cilic, tiene entre sus campeones Guillermo Cañas en la temporada 2002



SCHWARTZMAN DEBUTO CON UNA VICTORIA EN BRISBANE



El argentino Diego Schwartzman superó con éxito el debut en el ATP 250 de tenis de Brisbane, en Australia, luego de derrotar al estadounidense Sam Querrey por 6-2 y 6-4.

Schwartzman, de 24 años y ubicado en el puesto 52 del ranking mundial de la ATP, logró de esta forma un buen arranque en uno de los certámenes que abre el circuito 2017 masculino de la actividad, contra Querrey (31 del mundo), ganador de ocho torneos ATP a lo largo de su carrera, el último en Delray Beach (2016).

"Qué lindo arrancar con una victoria este 2017 en @BrisbaneTennis !!! Buen nivel, a seguir mejorando. El jueves vs Milos Raonic", tuiteó el "Peque" Schwartzman.

El único participante argentino en el certamen australiano enfrentará en la segunda vuelta justamente al canadiense Milos Raonic, número 3 del ranking mundial y principal favorito al título.

En otros encuentros de ayer, el español Rafael Nadal -quinto favorito- le ganó al ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6-3 y 6-3; el francés Lucas Pouille a su compatriota Gilles Simon por 7-6 (6) y 7-6 (4); el búlgaro Grigor Dimitrov al estadounidense Steve Johnson por 6-2 y 6-3 y el español David Ferrer al australiano Bernard Tomic por 6-3 y 7-5.

El ATP de Brisbane repartirá premios por 495.000 dólares y se juega sobre superficie dura.



