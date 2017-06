Cine Teatro Español estrena "La mujer maravilla"

Desde este jueves, en estreno simultáneo con Latinoamérica un día antes que en los EE.UU., se exhibe el film de la directora Patty Jenkins que retoma el universo de superhéroes de DC Comics con el personaje de Wonder Woman, interpretado por Gal Gadot tras su aparición en "Batman Vs. Superman".

Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Habiendo crecido en una apartada isla paradisíaca, cuando el piloto norteamericano Steve Trevor se estrella en sus orillas y le advierte de un conflicto masivo que sacude el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede detener la amenaza. Luchando junto a los hombres en una guerra para acabar con todas las guerras, Diana descubrirá el alcance de su poder y su verdadero destino.

Poco antes del estreno de "Batman Vs. Superman", Zack Snyder dijo de Gal Gadot: "No sólo es una magnífica actriz, sino que tiene esa cualidad má¬gica que la hace perfecta para el papel". A pesar de esto, las críticas y opiniones adversas sobre la nueva cara de Won¬der Woman no tardaron en llegar a las redes so¬ciales, y entre las principales disconformidades se encontraban la delgadez y la falta de tonicidad muscular de la actriz israelí, caracte¬rísticas que indefectiblemente son comparadas con las prominentes curvas de la leyenda, Lynda Carter. No obstante, Gadot tiene una estatura ideal (1,75m) y su condición de personal trai¬ner ha sabido sumarle atributos para el papel.

Gal Gadot comenzó su carrera como modelo. En 2004, con sólo 19 años, se consagró como Miss Israel y luego participó en el certamen Miss Universo. Mientras iniciaba su camino en las pasarelas, sirvió dos años en el ejército –obligatorio en Israel– como instruc¬tora de gimnasia. Recordada por su personaje de Gisele Harabo en la saga "Rápido y Furioso" 4, 5 y 6, no necesitó una doble para las escenas de acción. Esta saga no sólo le dio reconoci¬miento, sino también un marido, pues durante su paso por la película conoció al empresario is¬raelí Yaron Versano. También participó en "Knight & Day" con Tom Cruise y Cameron Díaz, y en "Date Night" con Mark Wahlberg.

"He estado muy activa durante toda mi vida", dice la actriz. "Además, servía como instructor de combate en el ejército israelí. Ya lo ven, todo en mi vida me ha preparado para ser la Mujer Maravilla". Y añade que le parece importante que la película sea dirigida por una fémina, porque "la historia se trata de una niña que se convierte en mujer. Creo que solo una mujer, que ha sido una niña, puede llevar esta historia de la manera correcta".

Sostiene también que interpretar a La Mujer Maravilla es "una gran responsabilidad. Sabíamos que queríamos contar una historia que inspira a las personas: hombres, mujeres, niños y niñas. No queremos mostrar una historia genérica de un superhéroe. Siento que tengo la oportunidad de establecer un buen modelo a seguir para las niñas que necesitan un ejemplo de lo que es una mujer fuerte, activa, compasiva, amorosa y positiva. Creo que eso es algo muy importante".