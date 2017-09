El Patagónico | Deportes - 16 septiembre 2017 Ciudadela y General Saavedra animan duelo de líderes en la C

Esta tarde desde las 15 se disputará la duodécima fecha del torneo Inicial 'C' del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El certamen tres punteros y dos de ellos se enfrentarán entre sí. Será en el duelo que protagonizarán Manantiales Behr de Ciudadela y General Saavedra.

Ciudadela viene de vencer como local por 1-0 a San Martín y de esa manera alcanzó la punta del campeonato, mientras que Saavedra dejó escapar la chance de adueñarse de la cima al empatar en un gol con Caleta Córdova.

Por su parte, Tiro Federal, quien es el otro puntero que tiene el certamen, visitará a Universitario. El equipo tirolense viene de cumplir fecha libre y por eso fue alcanzado en la punta tanto por Ciudadela como por Saavedra. Mientras que la "U" viene de empatar 2-2 con Talleres Juniors.

La fecha también tendrá el partido que Talleres Juniors recibirá en su cancha a San Martín. El elenco "tallarín" ocupa el último puesto con apenas un triunfo, mientras que el "General" se ubica quinto en la tabla y tratará de volver al triunfo ya que viene de perder ante Ciudadela.



PROGRAMA DE LA 12A. FECHA



Hoy (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- M.B. Ciudadela vs General Saavedra.

Cancha: Ciudadela.

Arbitro: Milton Haro.

Asistentes: Carlos Motto y Víctor Oviedo.



- Talleres Juniors vs San Martín.

Cancha: Talleres.

Arbitro: Gabriel Brito.

Asistentes: Nicolás Ibarnegaray y Juan Carlos Quiroga.

- Tiro Federal vs Universitario.

Cancha: Tiro.

Arbitro: Ezequiel Tapia.

Asistentes: Roberto De la Fuente y Daniel Cid.

Libre: Caleta Córdova.

