El Patagónico | Deportes - 10 septiembre 2017 Ciudadela y Saavedra alcanzaron en la punta a Tiro Federal en la C

En la tarde de ayer se disputó de manera normal la undécima fecha del torneo Inicial C del fútbol de Comodoro Rivadavia, jornada que dejó como saldo tres punteros.

Tiro Federal, que ayer tuvo fecha libre, fue alcanzado en la cima por Manantiales Behr de Ciudadela y por General Saavedra.

En ese contexto, Ciudadela derrotó como visitante por 1-0 a San Martín, mientras que Saavedra empató como local con Caleta Córdova 1-1. Además, en el restante partido que tuvo la fecha, Universitario y Talleres Juniors empataron 2-2.

De esa manera, la punta tiene tres líderes: Tiro Federal, Ciudadela y Saavedra, aunque el equipo de barrio Cemento tiene mejor diferencia de gol, con respecto a los otros dos punteros que tiene el campeonato.



PANORAMA DE LA 11A.FECHA



Ayer

- Universitario 2 / Talleres Juniors 2.

- San Martín 0 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

- General Saavedra 1 / Caleta Córdova 1.

Libre: Tiro Federal.



Próxima fecha

- M.B. Ciudadela vs General Saavedra.

- Talleres Juniors vs San Martín.

- Tiro Federal vs Universitario.

Libre: Caleta Córdova.

