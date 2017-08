El Patagónico | Deportes - 19 agosto 2017 Ciudadela y Saavedra buscan alcanzar a Tiro Federal

Con la dispunta de dos partidos, esta tarde desde las 15:00 se jugará de manera parcial la octava fecha del torneo Inicial C del fútbol de Comodoro Rivadavia. Manantiales Behr de Ciudadela, que está tercero y que viene de tener fecha libre, irá por otro triunfo más para llegar a la punta cuando reciba a un Talleres que viene de perder y que se encuentra ocupando la última posición del campeonato. El árbitro del partido en terreno 'gaucho' será Héctor Velardez, quien estará acompañado desde las bandas por Roberto De la Fuente y Cristian Piccardo.

Además, General Saavedra recibirá a Universitario. Diego Schooff será el árbitro de ese partido bajo la asistencia de Jorge Burgos y Ramón Britez. El "General" viene de quitarle el invicto a Tiro, mientras que la "U" viene de empatar sin tantos con San Martín, equipo que esta tarde tendrá descanso.

Cabe destacar que el partido que esta tarde debían jugar en el "puerto" el puntero Tiro Federal y Caleta Córdova se reprogramó para el lunes a raíz de la lluvia caída el úlmo jueves en la región. El partido se disputará en el mismo campo de juego y en similar horario.



PROGRAMA DE LA 8A. FECHA



Hoy

(15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- M. B. Ciudadela vs Talleres Juniors.

Cancha: Ciudadela.

Arbitro: Héctor Velardez.

Asistentes: Roberto De la Fuente y Cristian Piccardo.



- General Saavedra vs Universitario.

Cancha: Saavedra.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Jorge Burgos y Ramón Britez.



Lunes (15:00 Primera - 13::00 Reserva)

- Caleta Córdova vs Tiro Federal.

Cancha: Caleta.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Juan Carlos Quiroga y Lucas Bres. Libre: San Martín.



Fuente: