El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 mayo 2017 Claudio Ubeda: "Gallardo y Vivas entienden lo que es el Seleccionado" El entrenador dejó en claro que "nosotros citamos a Barco, pero Independiente no lo cedió. La FIFA debería reglamentar la obligatoriedad de cesión de jugadores y a su vez la AFA tendría que hacer lo mismo. Es la única manera para que la selección sea la prioridad", puntualizó.

El director técnico del seleccionado argentino Sub 20, Claudio Ubeda, contradijo ayer al presidente de Independiente, Hugo Moyano, al asegurar que citó al delantero Ezequiel Barco para el Mundial de fútbol de Corea del Sur 2017, pero que el club de Avellaneda no lo cedió.

"Los papeles están sobre la mesa. Nosotros citamos a (Ezequiel) Barco, pero Independiente no lo cedió. A mí no me interesa confrontar ni generar un conflicto. Pero las cosas están claras", aseveró Ubeda durante la conferencia de prensa que brindó en el predio que tiene la AFA en la ciudad bonaerense de Ezeiza.

"Nosotros quisimos reunirnos con (Ariel, el entrenador de Independiente) Holan por este tema, pero no se dio. Entiendo que para el club (Ezequiel) Barco fuera importante, pero también lo era para nosotros. Lamento mucho no poder contar con él para el Mundial", agregó.

Y completó: "Todavía no hablé con (Ezequiel) Barco, pero lo voy a hacer. Igualmente todos los que formamos parte del fútbol tenemos que empezar a cuidar a este tipo de jugadores para que no deban afrontar estas situaciones".

Ubeda, quien logró la clasificación a Corea del Sur 2017 (se jugará del 20 de mayo al 11 de junio) en la última fecha, elogió la actitud de algunos entrenadores que cedieron a sus jugadores, como Marcelo Gallardo (de River Plate) y Nelson Vivas (de Estudiantes de La Plata), y le pidió a la AFA que establezca una reglamentación que obligue a todos los clubes a dar a los futbolistas al seleccionado argentino en todas sus categorías.

"La FIFA debería reglamentar la obligatoriedad de cesión de jugadores y a su vez la AFA tendría que hacer lo mismo. Es la única manera para que la selección sea la prioridad", puntualizó.

"(Marcelo) Gallardo me lo planteó en una reunión que mantuvimos y (Nelson) Vivas también. Ellos -al igual que otros técnicos- cedieron jugadores importantes porque entienden lo que es el seleccionado", finalizó.

Ubeda, de esta manera, abordó los temas más importantes tras la última práctica del plantel en Ezeiza, ya que esta noche a las 23:25 (en un vuelo de Qatar Airways) partirá rumbo a Vietnam, donde jugará dos amistosos ante el Sub 20 (el 10 de mayo en la localidad de Ho Chi Minh) y el Sub 23 (el 14 de mayo, en la capital Hanoi) del equipo local, previo al debut del sábado 20 de mayo a las 4:30 (hora de Argentina) ante Inglaterra, en Jeonju, por el Grupo A.

Después, el seleccionado argentino se medirá el martes 23 a las 8 frente a Corea del Sur, también en Jeonju, y cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 26, también a las 8, contra Guinea en Jeju.

La lista de los 21 futbolistas citados para el Mundial la integran:

Arqueros: Franco Petroli (River Plate), Marcelo Miño (Rosario Central) y Manuel Roffo (Boca Juniors).

Defensores: Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River Plate), Milton Valenzuela y Lisandro Martínez (Newell's Old Boys de Rosario), Marcos Senesi (San Lorenzo) y Leonel Mosevich (Argentinos Juniors).

Mediocampistas: Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata), Exequiel Palacios (River Plate), Brian Mansilla (Racing Club), Santiago Colombatto (Cagliari, Italia), Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing Club) e Ignacio Méndez (Argentinos Juniors).

Delanteros: Ezequiel Ponce (Granada, España), Lautaro Martínez (Racing Club), Marcelo Torres (Boca Juniors) y Tomás Conechny (San Lorenzo).



