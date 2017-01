El Patagónico | Regionales - 04 enero 2017 Clausuran una feria de Km 3 por graves faltas de higiene El titular del área de Fiscalización, Daniel Campillay, detalló que en un procedimiento de rutina se constataron graves faltas de higiene, problemas edilicios y alimentos en mal estado. Incluso se constató la presencia de gusanos en una sierra carnicera. Fue en una feria de verduras, carnicería y almacén ubicada en la avenida Tehuelches. "Esperamos que este tipo de faltas tengan una reducción considerable, ya que se trata de resguardar la salud de la ciudadanía", afirmó.

El operativo de control se concretó en la feria "La Tropical", de la avenida Tehuelches 146.

Según explicó el secretario municipal de Fiscalización, Daniel Campillay, al ingresar al comercio se constató mucho desorden, graves faltas de higiene, problemas edilicios y estructurales.

"Si bien en cuanto a documentación, contaban con habilitación comercial en regla, sufrió modificaciones estructurales y tiene puertas rotas y conexiones eléctricas precarias", graficó.

"Además del desorden, se constató la presencia de gusanos en sierras carniceras, productos en mal estado y vencidos, donde la mayoría no tiene rótulo, por lo que no pudimos conocer su procedencia ni fechas de elaboración", resaltó.



MANIPULACION DE ALIMENTOS

El funcionario adelantó que los propietarios y empleados de comercios que trabajen con alimentos, deberán contar con un carnet de manipulación de los mismos. "Estimamos que durante la segunda quincena del mes de enero, entrará en vigencia el carnet de manipulación de alimentos", anunció.

Con ese objetivo, brindarán un curso interno a empleados municipales, con la entrega de una certificación, posteriormente a supermercados e hipermercados de la zona y luego a los comerciantes que manipulen alimentos en forma directa o indirecta.

"Este carnet es obligatorio y es presentable junto con la libreta sanitaria. Es una ordenanza del año 2009, que todavía al día de hoy no se puso en vigencia y que el intendente, viendo los resultados de las situaciones de higiene en comercios, determinó que se aplique", indicó Campillay.

"Realmente esperamos que luego de aplicar este nuevo requisito, los operativos arrojen mejores resultados, que estas situaciones no se repitan y que se priorice la salud de la comunidad comodorense", expresó.

El funcionario remarcó que si bien en este caso se trató de un procedimiento de rutina, se recuerda a la población que puede realizar su denuncia correspondiente en las líneas gratuitas y anónimas municipales, al 0800-333-0706.

Fuente: