El Patagónico | Regionales | CLAUSURAS - 01 septiembre 2017 Clausuraron una empresa de servicios petroleros que adeuda más de un año de tasa de comercio Se trata de la firma Kaukel SRL que opera en la zona sur de Chubut y en el norte de Santa Cruz. Registra una deuda mayor a un año en la tasa de comercio e industria, y además no posee habilitación comercial.

Las autoridades municipales aseguraron que seguirán los controles "instando a los contribuyentes que estén al día y cumplan con sus tributos".

La secretaría de Recaudación junto a la subsecretaría de Fiscalización de la Municipalidad cumplió ayer con diversos controles de tributos en zona sur y norte de Comodoro Rivadavia. En ese recorrido detectaron irregularidades en la empresa de servicios petroleros con base en la calle Pedro Pablo Ortega 3402, en el barrio Industrial.

Según precisó el secretario de Recaudación, Israel Coen, "procedimos a la clausura en el caso de la empresa Kaukel debido a que en Tasa de Comercio e Industria registra más de un año de deuda, y debido a la misma no pudo renovar la habilitación comercial".

La firma realiza servicios en la industria petrolera tanto en la zona sur de Chubut como norte de Santa Cruz, con la disposición de vehículos y personas trabajando. "La misma tiene actividad comercial vigente pero obviamente no cuenta con toda la documentación y regularización de sus tributos al día con el municipio", aseguró el funcionario.

Coen agregó: "se notificó a otra empresa que tiene deuda que en este caso cuenta con habilitación comercial, pero es importante saber que de no regularizar dicha deuda en el plazo de 15 días, es causa para revocar la habilitación y la clausura posterior".

Las diversas áreas municipales seguirán con los controles de recaudación, fiscalización, habilitaciones comerciales, bromatológicos, medio ambiente, tasa de comercio e industria, ingresos brutos e impuesto automotor "instando a los contribuyentes que estén al día y cumplan con sus tributos", sentenció el secretario.

