El Patagónico | BIZ - 26 agosto 2017 Claves para invertir en acciones (y qué empresas mirar) Más allá de que las acciones no son una alternativa conveniente para cualquier inversor, en nuestro país tan solo el 8% de los bancarizados de clase media opera en el segmento de renta variable. En busca de derribar el mito de que "la Bolsa es una timba", expertos aconsejan a principiantes y recomiendan en qué invertir hoy.

Tan sólo el 8% de los argentinos bancarizados de clase media invierte en acciones, según un reciente estudio de la Cámara de Agentes de Bolsa. Entre las múltiples causas que explican ese porcentaje se destacan el desconocimiento y, sobre todo, la falta de educación financiera, que alimenta el mito impregnado en la conciencia de muchos ahorristas -por sesgadas observaciones y malas experiencias- de que "la Bolsa es una timba". Más allá de este contexto, operadores coinciden en que el inversor promedio mira cada vez más las alternativas que ofrece la Bolsa. Muchos, de hecho, ya han tomado contacto con instrumentos de renta variable a través de los fondos comunes de inversión, el paso previo casi obligado que recomiendan especialistas para comprender cómo funciona el mercado. "Hay mucha gente que empezó a entender que los plazos fijos y el dólar son inversiones que pierden ante la inflación, y se dieron cuenta de que las acciones son las que le ganan realmente al costo de vida, tal como ocurrió los últimos años", dice Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers. En 2017, de las 26 empresas que conforman el índice Merval, sólo siete (27% del total) registraron subas por debajo del costo de vida (en torno del 14%). Pero antes de comenzar a invertir en el mercado bursátil es necesario tener en cuenta algunas consideraciones con el fin de despejar dudas y evitar dar pasos en falso que pueden ocasionar la pérdida de capital y alimentar aquel mito del mercado y la timba.



PERFIL DE INVERSOR



Las acciones no son alternativas convenientes para todo tipo de inversores. "Los más conservadores deberían mantener distancia de la renta variable debido a que la volatilidad de estos instrumentos no se condice con su perfil de riesgo", aclara Nery Persichini, economista jefe de MB Inversiones. Una forma de mitigar el riesgo es reducir la exposición en la cartera: expertos aconsejan que las acciones no representen más del 20% del capital total. "Debemos ser honestos con nosotros mismos, entender cuál es el capital que tenemos disponible, y saber qué riesgo estamos dispuestos a tomar, porque las acciones son volátiles", señala Andrés Vilella Weisz, portfolio manager de Balanz Capital. Marra, en tanto, alecciona con un ejemplo: "Para invertir en acciones no hay que usar el dinero que tenemos destinado a un viaje o a la compra de un auto en el corto plazo, porque si te agarra una baja del mercado te quedas sin viaje y sin auto".



DIVERSIFICACION



"No poner todos los huevos en una misma canasta" es la clave: porque reduce la volatilidad o el riesgo total de las carteras. "Es la regla número uno para invertir en acciones; si no se cumple no se puede pasar a la segunda", resalta el director de Bull Market. La diversificación aplica para instrumentos (bonos, acciones, etc.), sectores (bancos, energía, real estate, etc.), y monedas (títulos en pesos y en dólares), subrayan los especialistas.



HORIZONTE Y ANALISIS



Otro factor relevante es el horizonte que cada inversor tenga en su mente. En lo que a acciones se refiere, es aconsejable para los novatos tener una visión de mediano o largo plazo, realizando un monitoreo periódico con el asesoramiento de expertos. "Un perfil de largo plazo marida muy bien con estrategias pasivas, que consisten en incorporar papeles de empresas que tengan perspectivas positivas en línea con el análisis fundamental", remarca Persichini. Este estudio busca determinar un "precio justo" a partir de la información financiera y contable de una compañía. En cambio, horizontes más reducidos van más en línea con estrategias de trading. "La búsqueda de resultados de corto plazo están relacionadas con una activa intervención bajo las premisas del análisis técnico", indica el economista de MB Inversiones. Este otro análisis proyecta el comportamiento de las acciones a partir del estudio de los gráficos históricos de precios y volúmenes, y la elaboración de indicadores. Ambos tipos de análisis "son complementarios, con el primero podés encontrar valor, y con el segundo determinás el timing", asevera Vilella Weisz.



MONTO MINIMO



Para escapar de las comisiones mínimas que cobran bancos y agentes, y poder diversificar a bajo costo, expertos recomiendan invertir desde $6.000 a $10.000, como mínimo por acción. Es decir que con unos $25.000 se podría diversificar el riesgo entre tres o cuatro acciones.



QUE ACCIONES COMPRAR



Los especialistas coinciden en que el resultado de las PASO -que favoreció al oficialismo- dio paso a un mayor apetito por el riesgo. "Hoy me siento más cómodo en acciones que antes de las elecciones. Y dentro de este segmento, me gustan las energéticas, ponderaría en mayor medida este sector. La recomposición tarifaria hace que estas empresas empiecen a generar nuevamente dinero, cosa que no hacían hace años", sostiene el analista de Balanz Capital, quien destaca compañías como Transener, Transportadora de Gas del Sur, y Metrogas, ya que en términos fundamentales "están más baratas", que otras del sector.

"Para empezar a invertir es importante hacerlo en empresas que tengan perspectivas de crecimiento y que sean rentables. Los sectores bancario y energético ofrecen buenas proyecciones en este sentido. Asimismo, es aconsejable elegir acciones que coticen en el Panel Líder y que tengan liquidez, así los inversores pueden operarlas en los precios y tiempos que deseen", remarca Persichini. Según su visión, algunas de las empresas con potencial son: Siderar (por la aceleración del crecimiento local sumada a la recuperación de Brasil); Banco Macro (presenta una excelente relación entre rentabilidad y valuación relativa dentro del sector); y Transportadora de Gas del Sur (es la transportadora de gas más importante del país, y opera el sistema de gasoductos más extenso de América Latina. Además, fue favorecida por recomposición de tarifas). Para Marra, por su parte, "los factores a tener en cuenta a la hora de elegir en qué acción invertir es encontrar empresas que uno conozca y/o entienda a que se dedican". En ese marco, recomienda tener en cartera tanto a Banco Macro, como Pampa Energía.

