El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 30 abril 2017 Clear se mide con Los Amigos por la Zona de Honor 1 de futsal Se enfrentarán hoy pasadas las 20 en el gimnasio del complejo Huergo por la quinta fecha del campeonato. También habrá acción en el municipal 1.

La comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia continuará hoy en dos escenarios de juego con la disputa del torneo Apertura 2017 en sus diferentes categorías.

En ese contexto, desde las 20:30 en el complejo Huergo de barrio General Mosconi, se medirán Clear y Los Amigos en partido que corresponde a la quinta fecha de la Zona de Honor 1.

Además, jugarán Juan XXIII con Seven & Eleven y La Cigarra frente a Lanús en partido de la quinta fecha de la Zona de Honor 2.

La programación en Kilómetro 3 dará comienzo a las 10 con un total de trece partidos, mientras que en el gimnasio municipal 1, la acción también dará inicio en el mismo horario, prolongándose pasadas las 18 con nueve encuentros de diferentes categorías.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

10:00 Donatello Gourmet vs Futuros del Fuchs; B3, 5ª fecha.

11:00 Aldaba Futsal vs 26 de Setiembre; B3ª, 5ª fecha.

11:50 Lyon vs El Progreso; B3, 5ª fecha.

12:40 Deportivo Fénix vs Bric SRL Futsal; B3, 5ª fecha.

13:30 Carnicería Malvinas Sur vs Gesta de Malvinas; B2, 5ª fecha.

14:20 La 232 vs CFC; B2, 5ª fecha.

15:10 Acumuladores Austral vs Casino Club; B3, 5ª fecha.

16:00 Electromecánica Sur/El Chispazo vs Alar Sur; A1. 6ª fecha.

16:50 Vargas SRL vs San Cayetano; A1, 6ª fecha.



Hoy en el complejo Huergo

10:00 Atleti Futsal vs Asociación Juana Sosa; B4, 5ª fecha.

11:00 15 de Diciembre vs Belgrano Nuevo; B4, 5ª fecha.

11:50 Juventus FC vs 5Control; B4, 5ª fecha.

12:40 Fuerte Apache vs Mutual UOCRA; B4, 5ª fecha.

13:30 Parrilla El Búlgaro vs Rotisería Jamemu; B4, 5ª fecha.

14:20 Patagonia Sur vs Futsalero; B2, 5ª fecha.

15:10 El Portu Futsal vs Río Sur; A2, 6ª fecha.

16:00 El Tenaz Automotores vs Jomar; A2, 6ª fecha.

16:50 Sport Boys vs La Naranja Futsal; A2, 6ª fecha.

17:50 Nuevo Sur vs El Lobito; A1, 6ª fecha.

18:50 Juan XXIII vs Seven & Eleven; Honor 2, 5ª fecha.

20:10 Clear SRL vs Los Amigos; Honor 1, 5ª fecha.

21:20 La Cigarra vs Lanús; Honor 2, 5ª fecha.



