Cocca: "no tener a Gustavo Bou es una desgracia para nosotros" El DT de la "Academia" habló sobre la ausencia del delantero que sufre un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha. A su vez, adelantó que su equipo irá mañana al estadio Monumental de Núñez "a buscar una victoria, como siempre. Vamos a salir a buscar el partido y los tres puntos, con la mentalidad de siempre".

Diego Cocca, entrenador de Racing Club, reconoció ayer que no poder contar con el delantero Gustavo Bou, quien sufre un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha, es una "desgracia" para el equipo, que el domingo enfrentará a River por la 28va. fecha del torneo de Primera División del fútbol argentino.

"No tenerlo a Gustavo (Bou) es una desgracia porque significa mucho para nosotros. Pero hay que tratar de recuperarlo de la mejor manera y enfocarnos en River. Siempre se quiere llegar al final del torneo con todas las variantes pero lamentablemente Bou no estará", señaló Cocca en conferencia de prensa.

El entrenador de "La Academia" declaró que su equipo irá el domingo al estadio Monumental de Núñez "a buscar una victoria, como siempre. Vamos a salir a buscar el partido y los tres puntos, con la mentalidad de siempre. Nunca salimos a empatar".

Para Cocca, el encuentro ante River, escolta del líder Boca a cuatro puntos, es "un desafío importante. Trataremos de jugar con la desesperación de ellos que necesitan ganar. Ellos atacan con mucha gente y habrá que ver si aprovechamos los espacios".

El entrenador de Racing no quiso hablar del futuro ni de la Copa Sudamericana. "Eso lo vamos a planear con el cuerpo técnico, quiero que los jugadores piensen en River. Se cae de maduro que hay puestos para reforzar más adelante: un arquero, un defensor y un delantero por la venta de Bou", señaló.

El mediocampista Diego González, quien cumplió la fecha de suspensión el lunes 5 de junio en el empate 1-1 ante Aldosivi (por fecha 27ma.), se encuentra recuperado de un edema causado por un traumatismo en su pierna derecha y podría ser titular el domingo en lugar de Ezequiel Videla.

El plantel realizó esta mañana tareas en espacios reducidos y los arqueros se movieron con Fernando Gayoso. "No vamos a arriesgar a Juan Musso (se recupera de un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha), va a atajar Gastón Gómez. Le tenemos confianza", admitió Cocca.

Musso, junto con Maximiliano Cuadra y Gustavo Bou, trabajaron en forma diferenciada. Braian Álvarez, con un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, y Matías Escudero, con una molestia en la rodilla derecha, tampoco se entrenaron a la par.

El plantel académico volverá a los entrenamientos hoy desde las 9, en el Cilindro, a puertas cerradas y sin atención a los medios de comunicación. Racing Club visitará a River mañana desde las 17:15 en el estadio Monumental, con arbitraje de Diego Abal.



