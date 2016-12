El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 diciembre 2016 Cocca: "Racing es un club grande y tiene que estar en los primeros puestos" Tras cuatro meses en el Millonarios de Colombia, con el pase a la Libertadores, el DT argentino dio sus primeras declaraciones tras el retorno al plantel que condujo al campeonato 2014. El técnico resaltó la importancia de que Diego Milito siga vinculado al club.

El nuevo entrenador de Racing Club, Diego Cocca, afirmó ayer que tiene plantel "para encarar todo" de cara a la próxima temporada con el campeonato de fútbol de Primera División y la Copa Sudamericana como objetivos.

"Hay un buen plantel para encarar todo, Racing es un club grande y tiene que estar en los primeros puestos, no hay que descuidar los frentes como el torneo y la Copa Sudamericana", manifestó Cocca en diálogo con radio Continental.

De todas maneras, Cocca indicó que los puestos a reforzar son el de marcador central y el de volante ofensivo, aunque no discutió nombres con los directivos aún.

Cocca, en su vuelta al club que consagró campeón en 2014, indicó que "siempre" tuvo la intención de regresar. "Es un club que quiero mucho y en el fútbol es difícil elegir porque las oportunidades se dan, las tomás o las dejás. No fui a buscar esta chance, me vinieron a buscar con insistencia", apuntó Cocca.

El flamante DT de Racing agradeció a Millonarios de Colombia, el club que deja para el regreso a la Argentina, y calificó como "buen trabajo" su estadía de cuatro meses con el pasaje a la Copa Libertadores incluido.

Cocca admitió que tiene "una ventaja grande" con el actual plantel de Racing porque a la mayoría de los jugadores la conoce de su primer ciclo en el club.

En tanto, señaló que depende solo del ex delantero Diego Milito, campeón en 2014 y último gran ídolo de los hinchas, su incorporación como directivo del club.

"Depende de Milito, pero cuanto más le exijamos, menos va a querer. Hay que tratar de que siga ligado a Racing porque es importante", finalizó Cocca.

Diego Cocca dirigió a Racing Club en la temporada 2014-2015 y lo consagró campeón en 2014 después de 13 años de sequía en títulos.



Fuente: