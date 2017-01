Cocinaban un asado y se incendió el predio de empresa de contenedores

Mientras ingresaban y egresaban camiones con residuos como plásticos, calzados, chapa y madera, muchos de los cuales quedaron sobre la vía pública, se desató un incendio que pudo ser controlado.Incluso las montañas de basura que se encontraban en el final de la calle Domingo Adamo, en el acceso al basural por el barrio Industrial, entorpecían el paso de los autobombas y sus maniobras en plenas tareas para sofocaban las llamas del predio siniestrado. Las innumerables bandadas de gaviotas, en tanto, completaban la postal de ayer a la tarde en esa zona de Comodoro Rivadavia.Eran las 17 cuando los trabajadores de "Contenedores Genaro" cocinaban un pollo al aire libre desafiando al viento que removía bolsas de nylon, cartones y otros residuos por el lugar. El predio que se encuentra en el final de la calle Adamo carece de cerco perimetral, por lo que la basura se introduce si solo corre una leve brisa.En un momento de descuido el fuego rápidamente se propagó por los elementos en desuso como pallets y piezas de hierro con restos de petróleo que habrían favorecido la intensidad de las llamas. De inmediato los trabajadores dieron aviso a los bomberos y a la policía de la Seccional Tercera.Ante la emergencia y el peligro que podía significar el siniestro dentro de una empresa, concurrieron tres dotaciones de los bomberos voluntarios, dos del Destacamento 1 y el restante del Cuartel Central “porque necesitábamos bastante agua para enfriar la zona”, explicó a El Patagónico el bombero Víctor Alvarado.El fuego era generalizado y el viento no colaboraba. Una vez finalizadas las tareas, el voluntario explicó que había “residuos de la industria petrolera, pallets y maderas con petróleo, y un sinfín de materiales, por lo que se procedió a trabajar con equipos de respiración autónoma ante los gases que pudieran emanar del siniestro".PIDEN SANEAR ACCESOUnos 40 minutos les llevó a los voluntarios extinguir las llamas y después se encargaron de enfriar la zona para que no volviera a arder. Entre los restos de vestigios quemados entre contenedores que no fueron alcanzados por el fuego, estaba la parrilla con parte del pollo y pan carbonizados.Uno de los propietarios de la firma le manifestó a la policía que están cansados de reclamarle a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que limpie la calle donde se acumula todo tipo de basura e impide el libre acceso a la empresa. Por ejemplo, el patrullero se estacionó sobre varios calzados que estaban tirados en la vía pública. A los escasos metros había un pallet de madera que entorpecía la circulación.Por otro lado, este diario pudo saber que previo al siniestro hubo una "trifulca entre la gente del basural y ellos (de la empresa), pero no sabemos cómo se originó". Al parecer, la pelea se inició por la problemática que genera la acumulación de basura en el predio privado y las personas que se dedican a juntar elementos en desuso en el ingreso al basural.No obstante, los propietarios de “Contenedores Genaro” no denunciaron ante la policía ningún tipo de incidente, precisaron las fuentes oficiales.