Colapsa la morgue del Hospital Regional por tener que cumplir a la vez una función judicial

La única forma de descomprimir la morgue del Hospital Regional es habilitando la morgue judicial. Es la realidad que describió el director del centro asistencial, Luis Cisneros, tras varios meses de plantear que la infraestructura está colapsada por cumplir la doble misión de preservar los cuerpos de muertes naturales y de aquellas muertes violentas donde interviene la Justicia.Además hay deterioro por falta de mantenimiento y por el hecho de tener cuerpos durante mucho tiempo. "Tenemos uno desde el 11 de diciembre que fue un caso de un hombre que sufrió un incendio. Se hizo el trámite en la Fiscalía y el cuerpo sigue estando en el Hospital", contó Cisneros."Tenemos una morgue colapsada, envejecida y con muchos déficits desde lo estructural. Si fuera una morgue para el hospital, pero en la medida que se transforma en una morgue judicial se nos complica cada vez", señaló el director Cisneros en declaraciones a Radio Del Mar.La morgue del Hospital Regional tiene una persona encargada de la limpieza y dos médicas que practican las autopsias. La Justicia envía a sus peritos forenses para hacer las tareas que les correspondan. Sin embargo, ni uno ni los otros hacen un trabajo adecuado por las pésimas condiciones del espacio. "Es inhumano trabajar en la morgue", dijo Cisneros.Sólo cuatro de las ocho cámaras de frío funcionan de la morgue del hospital, un espacio que está con sobredemanda. Por este motivo, hay cuerpos en peligro de descomposición y que necesitan una pronta resolución de la justicia. Uno de ellos ingresó el 11 de diciembre, como indicó Cisneros, y hay otro que espera desde febrero."Hay un cuerpo que está desde el 11 de diciembre y que fue un caso que llegó de la Seccional Séptima de un hombre que tuvo un incendio, no sé bien cómo es la historia, pero tuvimos que hacer un trámite en la Fiscalía, llamamos más de dos o tres veces y el cuerpo sigue estando acá en el hospital", manifestó Cisneros.Lo más preocupante, indicó, es que "uno de los cuerpos está desde febrero y que el Registro Civil todavía no lo incorpora como fallecido. El trámite está en Rawson y cuando llegue vamos a poder darle sepultura", añadió.La morgue del Cementerio Oeste es del Poder Judicial y sólo resta la compra e instalación de un equipo de rayos X para su inauguración, lo que permitiría descomprimir la morgue del Hospital Regional, que a la vez requiere una remodelación que ya fue anunciada."Desde la gobernación para abajo hice contactos a todo nivel, no únicamente a nivel ministerial sino mucho más arriba. Estuve en contacto con un senador nacional y se llevó la problemática. No es desconocido el tema", aseguró el director del Hospital Regional de Comodoro.