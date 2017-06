Colecta externa en celebración del Día Mundial del Donante de Sangre

La jefa del servicio de Hemoterapia del hospital cordillerano, Laura Jones, señaló que el principal objetivo de la iniciativa busca realizar donaciones de sangre fuera del ámbito hospitalario "para fidelizar donantes voluntarios y habituales, facilitando el acceso de la población a la donación”.

Con la actividad se busca incrementar el número de donantes voluntarios y habituales y el número de unidades de sangre disponibles para el sistema sanitario provincial. En tal sentido Jones precisó que no sólo trabajan con la población de Esquel, sino también con la asistencia a los 13 hospitales rurales de la comarca.

"Las colectas externas nos permiten generar un espacio para crear conciencia en la población y facilitar la posibilidad de asumir la responsabilidad social de la donación de sangre voluntaria y habitual”, destacó la referente sanitaria.

La colecta de sangre se proyectó con la sede Esquel de la UNPSJB pero se realizan rotativamente en instituciones "con compromiso social y ánimo de colaboración en salud pública, y encontramos en los referentes institucionales de la universidad un equipo dispuesto a trabajar conjuntamente con nosotros”, se destacó.

La capacidad de extracción de la colecta será de un máximo de 35 donantes. Previo a ello se realizará un cuestionario a cada futuro donante para garantizar la seguridad transfusional de los donantes y los futuros receptores de la sangre. Con posterioridad a la donación se brindará un espacio y tiempo de desayuno.

En cuanto a los requisitos y las condiciones básicas para donar sangre, se exige tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos. No es obligación estar en ayuno, solo evitar el consumo de grasas y lácteos, además de ingerir abundante cantidad de líquidos antes de la donación.

Otras obligaciones son no haber donado sangre en los últimos dos meses y no estar embarazada, aclarándose que durante el período menstrual normal se puede donar. Otro requisito será no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos seis meses, no haber usado drogas endovenosas, no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales, no haber sido operado ni trasfundido en el último año y no padecer enfermedades que sean trasmitidas por sangre.