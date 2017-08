Colegio de Arquitectos advierte que el Camino de Circunvalación es una solución transitoria

A través de un comunicado, el Colegio de Arquitectos del Chubut manifestó su posición sobre el estudio de factibilidad de la traza del Camino de Circunvalación que presentó el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Chubut, y aseguró que esta sería una solución temporaria a los problemas de tránsito que aqueja esta ciudad.

No obstante, advierte: "sostenemos la necesidad de continuar los estudios, trabajos y especialmente gestiones de fondo para lograr que Comodoro tenga una circunvalación fluida y duradera para los flujos actuales y los futuros, empalmándola fluidamente tanto a nivel local como regional y con igual o mayor tamaño que la autovía Comodoro Rivadavia- Caleta Olivia".

El comunicado también hace referencia a que esa traza debe estar contenida y ser dependiente de los lineamientos y definiciones de la movilidad que establezca el proyecto de Código Urbano de esta ciudad. "Está claro que el sistema vial surge como una necesidad de la ciudad y está para solucionar sus problemas de conectividad, pero nunca al revés", subraya.

Asimismo, el documento destaca que en las áreas técnicas municipales existen al menos cuatro proyectos de traza para una circunvalación de esas características. "Estos proyectos registran un grado de avance y definición bastante mayor. Su materialización se efectuó gastando recursos de la comunidad. No parece ser la mejor opción dejarlos de lado. No obstante, de avanzar con esta nueva idea, repetimos: como solución temporaria, debe tenerse presente que sin legislación previa regulatoria, materializar su trazado significará en la práctica ampliar y extender los límites geográficos de la ciudad. Esto a la luz de los análisis posteriores al temporal es inadmisible. Esta largamente demostrado que nuestra ciudad necesita llenar vacíos y compactarse, no extenderse", advierte.





solicita PRIORIZAR LOS CAMINOS INTERURBANOS

El Colegio de Arquitectos también señala: "por causa del enorme incremento del parque automotor comodorense, la ruta (Nacional) 3 aun sin camiones dentro de la ciudad, seguirá siendo difícil de transitar, por lo que habrá que pensar soluciones para ella también".

Además, sugiere que las prioridades de las agendas políticas deben centrarse en la recuperación de los caminos interurbanos Juan Domingo Perón y Roque González. Y destaca el tránsito que circula en el tramo El Tordillo y ruta Nacional 3 donde los automovilistas ven demorado su paso durante las horas pico.

"Deberá ponderarse cuánto agrava ese cuadro sumar allí más tránsito pesado, que además desemboca en un cuello de botella, como lo es la rotonda en ruta (Nacional) 3 en la que hoy se registran colas de espera en esos horarios", asegura.

Y advierte: "la visión para instalar esta conectividad tiene que mirar a la ciudad como un todo, debiendo ser interdisciplinaria, urbana y comunitaria. Debe poseer el consenso de la mayor cantidad de actores sociales, algunos aportando experiencias e ideas y otros aportando profesionalidad, según corresponda".