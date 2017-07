Colocarán cartelería para evitar problemas en el acceso al Regional

La titular del Área Programática Sur, Mariana Fernández, se reunió en la jornada de hoy con el secretario municipal de Gobierno, Máximo Naumann, para evaluar posibles alternativas que permitan evitar el estacionamiento de vehículos en el acceso al nosocomio y descongestionar el área por los trabajos que se realizan en el CABIN.

Esta situación se puso en franca evidencia cuando un hombre falleció arriba de un colectivo tras sufrir un ACV por no haber podido ser ingresado a la guardia del nosocomio a causa de los vehículos que obstaculizaban el ingreso.

Fernández detalló a radio Del Mar que: "pudimos completar la reunión con Máximo Naumann y personal policial, nos van a ayudar con la cartelería, además estuvimos viendo con la gente de Tránsito otras posibilidades de estacionamientos y posibles cambios de circulación".

La doctora detalló además que se presentará una ordenanza: "que tiene que pasar por el Concejo Deliberante" y luego de que el jefe del Departamento de Tránsito Pablo Sosa asegurara que su dependencia no tenía injerencia en el nosocomio, agradeció al personal de esa dependencia ya que: "pusieron dos personas fijas para la zona y han estado trabajando mucho".

Si bien no se supo aún si las patentes de los vehículos concuerdan con personal del hospital Regional afirmó: "lamentablemente tengo un profundo sentimiento de que los autos eran de personal del hospital, pero no se ha podido corroborar hasta el momento" y sobre una posible de una reunión de personal para dejar en claro que no se puede estacionar en esa zona, resaltó: "son mayores de 18 años, perciben haberes, no se puede hacer una reunión para decirles que no hagan algo que está sobre entendido que no se debe hacer".