El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 septiembre 2017 Colombia empató con Brasil que venía de nueve triunfos en fila William a los 45 minutos del primer tiempo marcó el gol de la "Verdeamarilla", mientras que Radamel Falcao García, a los 10' de la etapa final, estableció el definitivo empate en el estadio Roberto Meléndez.

Colombia y Brasil igualaron en la tarde de ayer 1 a 1, en un partido por la 16ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

William (45m.PT) abrió el marcador para Brasil e igualó Radamel Falcao García (10m.ST), y para el entrenador brasileño Tite fue el primer empate en partidos oficiales desde que dirige a la selección de su país, tras nueve victorias consecutivas por eliminatorias que le permitieron clasificar en forma anticipada al Mundial.

El partido se llevó a cabo en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla y fue arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela.

En un primer tiempo de ida y vuelta, Brasil tuvo la pelota a través de Neymar y arrimó peligro a los 12m. con un tiro libre de Dani Alves que se fue cerca del palo derecho de David Ospina.

Colombia intentó con James Rodríguez y con Edwin Cardona y llegó con un tiro elevado de Juan Cuadrado desde afuera del área, otro del citado jugador de Boca apenas desviado y uno más del propio James que detuvo Alisson.

Brasil tuvo otra muy clara, a los 28m., con un zurdazo cruzado de Roberto Firmino que rechazó Ospina; en la respuesta Falcao probó a los 32m. y Alisson descolgó sobre el travesaño; y en otra réplica Neymar definió apenas ancho.

Colombia tuvo una chance en los pies de James, a los 42m., con un tiro libre que atrapó Alisson; hasta que en tiempo de descuento William recibió de Neymar y su remate desde afuera se metió en el ángulo superior izquierdo de Ospina.

La segunda mitad también fue de ida y vuelta y en esos primeros minutos Brasil llegó con un cabezazo desviado de Paulinho.

En la respuesta Falcao recibió un centro desde la derecha de Santiago Arias y batió con un cabezazo cruzado y de pique al piso a Alisson, para establecer la igualdad.

Insistió Colombia y Cardona exigió a Alisson con un remate desde afuera, y después James disparó sobre el travesaño.

En definitiva el resultado no le generó disconformidad al seleccionado de José Néstor Pekerman, que sigue sumando puntos en su camino hacia el Mundial de Rusia.



SINTESIS



COLOMBIA 1 - BRASIL 1

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Davinson Sánchez y Frank Fabra; Abel Aguilar y Carlos Sánchez; Juan Cuadrado, James Rodríguez y Edwin Cardona; Radamel Falcao García. DT: José Néstor Pekerman.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis; Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto, Willian y Neymar; Roberto Firmino. DT: Tite.

Gol en el primer tiempo: 45m. William (B).

Gol en el segundo tiempo: 10m. Falcao García (C),

Cambios en el segundo tiempo: inicio Yimmi Chará por Cuadrado (C), 18m. Gabriel Jesús por Firmino (B), 25m. Teófilo Gutiérrez por Cardona (C), 30m. Coutinho por Renato Augusto (B), 40m. William Tesillo por Fabra (C) y 49m. Rodrigo Caio por Thiago Silva (B).

Amonestados: Cardona (C), Dani Alves (B).

Estadio: Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).



