Colombia empató con Venezuela y dejó dos puntos en el camino

Colombia no pudo ayer con el colista Venezuela en su visita a San Cristóbal, al igualar sin goles por la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

El partido se jugó en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, con el arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio.

Con este resultado, el combinado colombiano, dirigido por el argentino José Pekerman reúne 25 unidades, mientras que el elenco 'vinotinto', orientado por el DT Rafael Dudamel, cierra la clasificación con 7.

En el primer tiempo, Venezuela intentó manejar el balón con Tomás Rincón y llegó con peligro a los 13m., con un remate alto de Josef Martínez de frente al arco.

Colombia buscó tener la pelota con Juan Cuadrado y Edwin Cardona (el enganche refuerzo de Boca), aunque no pudieron llegar con claridad al arco de Wuilker Faríñez, y apenas llegó con disparos desviados desde lejos de Wilmar Barrios y del propio Cardona.

A los 30m. Colombia generó la más clara, con un fuerte cabezazo de Radamel Falcao que rechazó el arquero Wuilker Faríñez en la línea de sentencia. Y cuatro minutos después respondió Venezuela con un remate desde afuera del área de Josef Martínez que se estrelló en el travesaño.

Antes del final de la etapa, Colombia volvió a estar cerca, con disparos apenas desviados de Carlos Sánchez y Yimmi Chará.

El complemento fue de ida y vuelta. Venezuela llegó con un disparo de Josef Martínez desviado y Colombia contestó con otro cabezazo de Falcao desde buena posición que atajó Faríñez.

A los 15m., el delantero Salomón Rondón probó de frente al arco y el arquero David Ospina respondió en dos tiempos. Mientras que a los 18m., en un contragolpe, Yimmi Chará desperdició su envío sobre el travesaño.

Al promediar la etapa Venezuela llegó dos veces con claridad, con un remate de Rondón que alcanzó a tapar Ospina con esfuerzo y con otro de Rómulo Otero que tapó el arquero del Arsenal londinense.

Colombia reaccionó a los 31m. con un buen disparo del ingresado Giovanni Moreno (ex Racing) que rechazó Faríñez.

Los "cafeteros" intentaron en los últimos minutos, pero no pudieron superar a la defensa local y se quedaron con un empate agridulce.

SINTESIS

0 Venezuela: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva y Rolf Fletscher; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Tomás Rincón y Darwin Machís; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.





0 Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Oscar Murillo y Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmer Barrios, Juan Cuadrado, Edwin Cardona y Yimmi Chará; Radamel Falcao. DT: José Pekerman.





Cambios ST: 10m. Rómulo Otero por Martínez (V), 15m. Jhon Murillo por Machís (V), 18m. Giovanni Moreno por Cardona (C), 29m. Abel Aguilar por Sánchez (C), 35m. Luis Muriel por Chara (C) y 38m. Arquímides Figuera por Córdova (V).

Amonestados: Córdova, Rincón (V), Oscar Murillo (C).

Estadio: Pueblo Nuevo de San Cristóbal.

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).