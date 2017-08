El Patagónico | Deportes - 31 agosto 2017 Colombia visita a Venezuela y pretende una victoria que lo acerque a Rusia

El seleccionado de fútbol de Colombia tratará de conseguir una victoria que la acerque a la próxima Copa del Mundo cuando visite hoy a Venezuela, que ya no tiene posibilidades de clasificar, en un partido por la decimoquinta fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Rusia 2018.

El encuentro se disputará en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, desde las 18 (hora argentina) con el brasileño Wilton Pereira Sampaio como árbitro, quien estará acompañado de sus compatriotas Cleber Lucio Gil y Bruno Boschilia, con trasmisión de TyC Sports.

Colombia marcha segundo en la tabla de posiciones con 24 puntos, detrás del ya clasificado Brasil (33) y por delante de Uruguay y Chile, ambos con 23, y Argentina (22), mientras que Venezuela, sin ninguna chance de clasificar, se ubica en el último lugar, con 6 unidades.

La "Vinotinto" viene de perder en la última jornada por 3-1 ante Chile como visitante, mientras que Colombia venció a Ecuador, en Quito, por 2-0.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, por la séptima fecha de esta eliminatoria, el 1 de septiembre de 2016, ganaron los colombianos por 2-0.

El argentino José Pekerman, entrenador de Colombia, no podrá contar para este partido con su máxima estrella, James Rodríguez, mediocampista del Bayern Munich alemán, quien se encuentra en plena recuperación de una lesión muscular, y si bien recibió permiso de su club para asistir a la convocatoria tiene prohibido jugar.

Edwin Cardona y Luis Fernando Muriel se perfilan como los reemplazantes del ex Banfield y Real Madrid, pero según los medios colombianos, la nueva estrella de Boca Juniors arrancará dentro del once inicial.

Asimismo, también serán titulares el lateral derecho Frank Fabra y el mediocampista central Wilmar Barrios, quienes son una fija en la formación de Guillermo Barros Schelotto.

El que sí estará desde el inicio es el goleador Radamel Falcao, quien llega en un estupendo momento, luego de un arranque espectacular en la Liga de Francia con Mónaco, en el que suma siete goles en las primeras cuatro jornadas.

Venezuela, que ya no tiene ninguna opción matemática de llegar a Rusia, buscará en tanto seguir con el proceso de renovación que encabeza el director técnico Rafael Dudamel, quien apelará a la juventud y al buen momento de varios jugadores para plantarle cara a los "cafeteros".

Dudamel, ex arquero de Quilmes y 54 veces internacional venezolano, convocó para este partido a siete jugadores juveniles que integraron el seleccionado que obtuvo el segundo lugar en el último Mundial Sub 20 que se llevó a cabo en Corea del Sur, que se disputó entre mayo y junio de este año.



PROBABLES FORMACIONES



Venezuela: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, José Manuel Velázquez y José Hernández; Tomás Rincón y Yangel Herrera; Jhon Murillo, Rómulo Otero; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Oscar Murillo y Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmer Barrios, Juan Cuadrado, Edwin Cardona y Yimmi Chará; Radamel Falcao. DT: José Pekerman.

Estadio: Pueblo Nuevo.

Hora: 18:00.

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

Televisa: TyC Sports.

Fuente: