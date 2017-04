El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 27 marzo 2017 Colón golpeó de entrada y venció a Lanús en Santa Fe Facundo Pereyra, a los 43 segundos de comenzado el partido, marcó ayer el único gol del partido jugado en terreno "sabalero".

Colón venció ayer por 1-0 a Lanús, en condición de local, y así sumó su tercer partido sin caídas, en un encuentro correspondiente a la 17ma. jornada del torneo de Primera división del fútbol argentino.

El único tanto del partido fue anotado por el mediocampista ofensivo, Facundo Pereyra, a los 43 segundos de la primera etapa.

A raíz del triunfo, el segundo de manera consecutiva tras la victoria por 2-0 en el clásico ante Unión la semana pasada, el 'Sabalero' alcanzó las 27 unidades y quedó a diez del líder Boca Juniors (37).

En tanto, el 'Grana', tras la caída de ayer como visitante quedó con 26 unidades y sumó su tercera derrota seguida (0-3 ante Racing y 1-3 frente a River, las dos anteriores).

El inicio del encuentro mostró al local más comprometido que su rival, ya que a los 43 segundos de comenzado el partido Nicolás Leguizamón asistió a Pereyra, quien definió de primera ante el achique del arquero Esteban Andrada.

Luego del tanto a favor, Colón se retrasó un poco en el campo y dejó crecer a Lanús, que no se replegó y salió a buscar el empate, aunque con más ganas que buen juego.

Así, a los 3 minutos Lanús tuvo su oportunidad para conseguir el empate, tras el remate del delantero Alejandro Silva que pasó apenas desviado por encima del travesaño cubierto por el arquero Jorge Broun.

El resto del primer tiempo continuó con Lanús como protagonista del partido y con Colón parado firme en su campo y con la premisa de salir rápido de contra.

El segundo tiempo se dio de la misma manera, aunque el conjunto visitante creció un poco más en la tenencia de la pelota y en la generación de fútbol. Los dirigidos por Jorge Almirón crearon varias situaciones a su favor, pero no lograron quebrar la resistencia del 'Sabalero' por la férrea defensa y por la buena actuación del arquero local Broun.

En la próxima jornada (18va.), Lanús recibirá a Banfield en el 'Clásico del sur', mientras que Colón visitará a Belgrano de Córdoba.



SINTESIS



COLON 1 - LANUS 0

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz y Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Pablo Ledesma, Cristian Bernardi y Gerónimo Poblete; Nicolás Leguizamón y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Fernando Barrientos y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, Lautaro Acosta y Hernán Toledo. DT: Jorge Almirón.

Gol PT: 43seg. Pereyra (C).

Amonestados: Pereyra, Ceballos, Ortíz y Oviedo (C), Herrera (L).

Cambio PT: 36m. Facundo Monteseirín x Braghieri (L).

Cambios ST: 16m. Yamil Garnier x Pereyra (C), 21m. Fidencio Oviedo x Leguizamón (C), 27m. Marcelino Moreno x Silva (L), 43m. Nicolás Pasquini x Velázquez (L), 45m. Ismael Blanco x Vera (C).

Arbitro: Facundo Tello

Estadio: Brigadier General Estanislao López.



PANORAMA DE LA 17A. FECHA



VIERNES

- Patronato 1 / Newell's 1.



SABADO

- Banfield 3 / Unión 1.

- Rosario Central 1 / Tigre 0.

- San Lorenzo 3 / Quilmes 0.

- Gimnasia 1 / Sarmiento 0.

- Racing 2 / Godoy Cruz 1.

- Atlético de Rafaela 2 / Estudiantes 2.



AYER

- Colón 1 / Lanús 0.

- San Martín (SJ) 1 / Boca 2.

- Temperley 2 / Atlético Tucumán 2.

- River 2 / Belgrano 1.

- Aldosivi vs Arsenal, jugaban anoche, al cierre de esta edición.



HOY

19:00 Vélez vs Huracán (Hernán Mastrángelo).

21:15 Talleres vs Olimpo (Fernando Echenique).



Postergado:

- Defensa y Justicia vs Independiente (Ariel Penel).



