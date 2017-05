El Patagónico | Deportes - 14 mayo 2017 Colón necesita vencer a Unión para mantenerse en la lucha

Con una expectativa que tiene en vilo a toda la capital santafesina, Colón recibirá hoy a las 14 en su estadio a Unión, en otra edición de uno de los clásicos más parejos del fútbol argentino, y que en la ocasión encuentra al "sabalero" peleando sorprendentemente en las posiciones más altas de la tabla de posiciones, por lo que necesita rubricar ese ascenso con un triunfo nada menos que ante su adversario histórico.

El equipo que dirige técnicamente Eduardo Domínguez mostró una notable recuperación desde la llegada del ex DT de Huracán de Parque Patricios, en una campaña que muestra -desde su debut en marzo pasado- 7 triunfos y dos empates, que llevaron al equipo rojinegro a escalar hasta la tercera posición -compartida con San Lorenzo- y sumar 43 puntos, a 6 del puntero Boca y a 2 del escolta Newell's.

Hoy, Colón está en zona de clasificación a la Copa Libertadores, bien lejos de la zona del promedio que tanto preocupa a los que luchan por no descender, el objetivo que se planteó la dirigencia del "sabalero" cuando contrataron a Domínguez, quien repite una frase que entusiasma al hincha sabalero: "No está prohibido ilusionarse".

En los estrictamente futbolístico, los regresos de Guillermo Ortíz -cumplió la fecha de suspensión- en la defensa y del uruguayo Diego Vera -recuperado de una molestia muscular- en el ataque le permiten a Colón esperar el clásico con buena perspectiva, como para pensar en repetir la victoria lograda en la cancha del "Tatengue" el 18 de marzo pasado, por 2 a 0 y que sirvió para cortar una racha adversa ante Unión.

Como elemento extra, el clásico tendrá un espectador ilustre: Carlos Bianchi llegó de visita a la ciudad de Santa Fe para visitar a sus nietos, a su hija Brenda y -seguramente- para alentar a su yerno, el entrenador de Colón.

Por el lado de Unión, que suma 28 puntos y está a 15 unidades de Colón, viene de una racha negativa que lo pone en las antípodas del "Sabalero": de los últimos 9 partidos (desde la reanudación del torneo de Primera división) perdió 6 y empató 3. Como consecuencia de la pobre campaña, el DT Juan Pablo Pumpido renunció hace dos semanas y lo sucedió Pablo Marini.



PROBABLES FORMACIONES



Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Gerónimo Poblete, Adrián Bastía e Iván Torres; Diego Vera y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Unión: Nereo Fernández; Emmanuel Brítez, Rodrigo Erramuspe, Leonardo Sánchez y Nahuel Zárate; Manuel De Iriondo o Lucas Acevedo; Lucas Gamba, Martín Rivero, Diego Villar o Acevedo y Mauro Cejas o Diego Godoy; Franco Soldano. DT: Pablo Marini.

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Hora: 14:00.

Arbitro: Darío Herrera.

TV: Canal 9.

