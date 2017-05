El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 mayo 2017 Colón resignó puntos ante un mezquino Unión El "Tatengue" se había puesto en ventaja a los 26 minutos de la etapa inicial por un gol en contra de Germán Conti. El "Sabalero" llegó al empate gracias a un penal convertido por Diego Vera a los 17' del complemento.

Colón, invicto en el ciclo de Eduardo Domínguez, resignó dos puntos en el clásico santafesino, al empatar ayer con un mezquino Unión 1 a 1 de local en su estadio Brigadier Estanislao López, por la 24ta. fecha del Campeonato de fútbol de Primera división.

El "Sabalero" corrió desde atrás en el partido por la ventaja que Unión consiguió a los 26 minutos del primer tiempo con un gol en contra del defensor Germán Conti, de cabeza.

En el segundo tiempo, tras los retoques experimentados en su formación, el equipo local llegó a la igualdad con un penal del uruguayo Diego Vera, que fue celebrado en la platea por Carlos Bianchi y su hija Brenda, esposa del DT de Colón.

El empate lógicamente le cayó mejor a Unión, que de esta manera consiguió su primer punto bajo la dirección técnica de Pablo Marini, quien había debutado la fecha pasada con un 0-3 ante Atlético de Rafaela. El "Tatengue", con 29 puntos, suma seis encuentros sin ganar.

Para Colón (44), la igualdad tuvo gusto a poco, pues lo dejó transitoriamente afuera de la zona de clasificación para la Libertadores 2018. De todos modos, el público que le dio un gran marco al estadio aprobó la actuación de un equipo que lleva siete victorias y tres empates desde el arribo de Domínguez.

Comienzo a puro nervio, muy trabado y con Unión dispuesto a cortar con faltas tácticas el intento de Colón de progresar con la pelota jugada por abajo. El eje Poblete-Pereyra-Torres era interceptado por el despliegue de los cuatro volantes de marca del "Tatengue", de los cuales sólo Gamba se sumaba al ataque.

Sobre los 20 minutos, el partido había caído en un pozo, con muchas infracciones de ambos lados. Hasta que una pelota parada le permitió a Unión llegar al gol. Un tiro libre muy bien ejecutado por Cejas con pierna izquierda desde el sector derecho fue desviado por Germán Conti de cabeza y se convirtió en la apertura.

Colón cayó entonces en la telaraña del equipo visitante y no generó casi jugadas en ataque. Hasta las pelotas paradas, el punto fuerte del rojinegro en este semestre, tuvieron un destino desafortunado en los pies de Pereyra, de flojísimo primer tiempo, al igual que Torres.

En el arranque de la segunda etapa, Domínguez buscó más fútbol y ataque con los ingresos de Bernardi por derecha y Silva por izquierda. Pero al "sabalero" le seguía costando mucho llegar al arco del "tate", que dormía el juego y cortaba lejos de su área.

Nereo bajó a Vera en el área y el ex Independiente cambió el penal por gol. Ahí cambió el partido. Colón, empujado por su gente, encontró el juego que le había faltado durante 70 minutos y se fue en busca de la victoria.

Se lo perdieron Leguizamón y Blanco en dos llegadas claras, y después fueron dos centros que no pudieron conectar Blanco ni Conti.

El final fue a pura emoción, con el local buscando el triunfo que mereció por lo realizado en el segundo tiempo. El clásico fue intenso como se esperaba, aunque el hincha "sabalero" se fue con gusto a poco por la sensación de haber podido ganar el partido ante un rival de muy pocas ambiciones.



SINTESIS



COLON 1 - UNION 1

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Gerónimo Poblete, Adrián Bastía e Iván Torres; Diego Vera y Nicolás Leguizamón.

DT: Eduardo Domínguez.

Unión: Nereo Fernández; Emmanuel Brítez, Rodrigo Erramuspe, Leonardo Sánchez y Nahuel Zárate; Santiago Magallán; Lucas Gamba, Nelson Acevedo, Mauro Cejas y Diego Villar; Franco Soldano.

DT: Pablo Marini.

Gol PT: 26m. Conti e/c (U).

Gol ST: 17m. Vera (C), de penal.

Cambio PT: 47m. Diego Godoy x Villar (U).

Cambios ST: al comenzar, Christian Bernardi x Bastía y Nicolás Silva x Pereyra (C); 21m. Guido Vadalá x Cejas (U); 29m. Ismael Blanco x Vera (C) y 38m. Nicolás Andereggen x Gamba (U).

Amonestados: Ceballos, Bastía (C). Zárate y Magallán (U).

Arbitro: Darío Herrera. Estadio: Colón.



Fuente: