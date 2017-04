El Patagónico | Deportes - 30 abril 2017 Colón venció a Sarmiento y acecha a Boca Juniors

Colón de Santa Fe, que sumó siete victorias en fila, acecha al líder Boca Juniors en la lucha por el título, tras superar a Sarmiento de Junín por 4-0 como visitante, en un encuentro por la 22da. fecha del torneo de fútbol de Primera división.

Los delanteros Diego Vera (22m. PT), Facundo Pereyra (25m. PT) e Ismael Blanco (38m. ST y 44m. ST) marcaron los tantos de la visita.

Con este triunfo, el "Sabalero" suma 42 unidades, tres menos que el 'Xeneize' y ocupa un puesto en la zona de la próxima Copa Libertadores, al tiempo que el 'Verde' (1.000 de promedio), que lleva seis sin ganar, se acerca cada vez más a la Primera B Nacional y cosecha apenas 21 puntos.

Los santafesinos ratificaron su enorme momento desde la llegada del entrenador Eduardo Domínguez, con quien llevan 22 unidades sobre 24 en disputa (sólo igualó 1-1 en el debut con Olimpo), apenas recibió dos goles y alcanzaron la victoria por lo hecho en la etapa inicial.

Colón impuso las condiciones de juego con un gran nivel general y en especial de Nicolás Leguizamón y Diego Vera, autor del primero, en la ofensiva. El conjunto santafesino superó nítidamente el pobre planteo de los conducidos por Fernando Quiroz.

De esta forma, en poco tiempo, el once "rojinegro" tradujo su supremacía en el resultado (2-0 a los 25 minutos) y controló el desarrollo ante un Sarmiento golpeado y sin ideas. La derrota, la complicada situación en la pelea por la permanencia y la obligación de conseguir puntos hicieron que el local salga del letargo futbolístico aunque sin demasiado orden, ni un plan claro para doblegar la resistencia defensiva santafesina.

Y de esta manera, los minutos corrieron, los dirigidos por Domínguez se cerraron bien atrás, apostando por alguna contra y a un error ajeno, como el del arquero Julio Chiarini que posibilitó el tercero. Una nueva aparición del goleador Blanco cerró la cuenta.

Por su lado, el equipo juninense se ahogó entre sus propias limitaciones y dejó pasar una oportunidad para conseguir un éxito que le dé aire en su objetivo.

En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Banfield y Colón recibirá a Atlético Tucumán.



SINTESIS



SARMIENTO 0 - COLON 4

Sarmiento: Julio Chiarini; Adrián Scifo, Nicolás Bianchi Arce, Francisco Dutari y Guillermo Cosaro; Lucas Pérez Godoy y Hamilton Pereira; Marcos Astina y Gervasio Núñez; Gonzalo Di Renzo y Adrián Balboa: DT: Fernando Quiroz.

Colón: Jorge Broun; Yamil Garnier, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Fidencio Oviedo, Adrián Bastía y Cristian Bernardi; Diego Vera y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Goles PT: 22m. Vera (C), 25m. Pereyra (C).

Goles ST: 38m. y 44m. Blanco (C).

Cambios ST: antes de comenzar, Rodrigo Depetris y Patricio Vidal x Cosaro y Di Renzo (S), 4m. Ismael Blanco x Vera (C), 9m. Diego Lagos x Leguizamón (C), 20m. Héctor Cuevas x Balboa (S), 21m. Adrián Bastia x Bernardi (C).

Amonestados: Pérez Godoy, Pereira y Scifo (S). C. Rodríguez, Garnier, Ortiz (C).

Arbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Eva Perón (Junín).

