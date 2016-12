Comenzó el acto de Petroleros en 3 y 26 para defender los puestos de trabajo

"Es un momento de reflexión y debemos cuidar a nuestra gente", apuntó el dirigente y agradeció a los gobernadores de Chubut (Mario Das Neves) y Santa Cruz (Alicia Kirchner) y el intendente (Carlos Linares) que se "sumaron al reclamo".

"COMO DIJO EL GOBERNADOR SE NOS ESTÁ ACABANDO LA PACIENCIA"

"DEMOSTRAMOS OTRA VEZ QUE ESTAMOS JUNTOS EN ESTA LUCHA"



El intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, acompañó la concentración en el cruce de 3 y 26 y señaló que el próximo acto en defensa de los puestos de trabajo del sector petrolero "nos encontrará a todos juntos en la plaza de Mayo".

Linares explicó que es momento de dejar de lado las diferencias entre los gobiernos, tanto provincial y municipal, y desde el Ejecutivo de Comodoro sostuvo que "es un orgullo estar nuevamente con los compañeros Loma (Avila), José (Lludgar), y el vicegobernador, Mariano Arcioni".



El jefe comunal explicó que este martes "demostramos, otra vez, que estamos juntos en la lucha" por defender la industria petrolera y los puestos laborales de Comodoro Rivadavia.



"Esta vez hay que mandar un mensaje claro al Gobierno Nacional" y aseveró que "la próxima reunión la vamos a tener en la plaza de Mayo".



En la misma tónica, el funcionario expresó que "queremos dejar en claro que Comodoro es unido, hay sindicatos unidos, y tenemos que defender la Cuenca, acompañar a nuestros secretarios generales tanto la parte sindical, política y la gente" dejando en claro que en esta postura "estamos todos involucrados, y a nosotros nos van a encontrar siempre al lado".

AVILA: "SI LOS TELEGRAMAS LLEGAN, EL CONFLICTO SE TRASLADA A CAPITAL FEDERAL"

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, agradeció el acompañamiento de autoridades, de organizaciones y de otros gremios que se acercaron para acompañar. "Acá esta la ciudad del trabajador petrolero", resaltó.

A continuación, afirmó: "tenemos que cuidar la industria pero haciéndolo con la responsabilidad que nos dan los trabajadores" y en este marco, anunció "Hoy comienza un plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo".

"Acá no se van a llevar un sindicato puesto", advirtió y resaltó la unidad de los trabajadores petroleros. "La paciencia tiene un límite, basta de amenazas", dijo ante la ovación de la gente.

Y advirtió que "esta provincia no se la vamos a entregar como lo hicieron otras generaciones pasadas". El dirigente petrolero también aclaró "no le estamos pidiendo subsidios" y afirmó "nosotros vamos a pelear. Acá estamos demostrándoles que no vamos a entregar nada. Vamos a pelear y a defender cada cosa".

Embed #DíaDelPetróleo Jorge Avila:“hoy cuando esto termine vamos a poner en consideración la movilización hacia Capital Federal" — El Patagónico (@elpatagonico) 13 de diciembre de 2016

"Esta pelea la tenemos que ganar entre todos sino no la vamos a ganar. El puesto se defiende trabajando, no queremos trabajadores en la casa. Si los telegramas llegan, el conflicto se traslada a Capital Federal", concluyó.